MIAMI, Estados Unidos.- En su discurso por el Día del Estado Plurinacional, la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó que el régimen cubano se quedaba con el 80% de los pagos que recibían los médicos y profesionales de la Isla por su trabajo en el país andino.

Los profesionales que brindaban servicios en Bolivia, de acuerdo a un convenio firmado por el gobierno de La Habana, incluía a médicos, comunicadores y técnicos, sin embargo, en sus declaraciones, Jeanine Áñez aseguró que “ahora sabemos que menos de un tercio eran profesionales de la salud”.

Los médicos cubanos tenían un salario de 1040 dólares, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, lo que hacía un total de unos nueve mil pesos bolivianos por cada uno de ellos, dijo la presidenta, sin embargo, “solo el 20 por ciento de este monto llegaba a la brigada cubana, el 80 por ciento del dinero se desviaba para financiar al Castro comunismo, que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”, denunció.

Así mismo, Jeanine Áñez también reveló que, en más de 13 años, el expresidente Evo Morales “nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago”.

“En este tiempo pagamos 147 millones de dólares a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7355 trasplantes renales en todo el país. Lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia”, dijo durante su discurso Jeanine Áñez.

“Que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal o ilegal”, aseguró la mandataria Jeanine Áñez.

Por su parte, el régimen castro-comunista de La Habana no demoró en reaccionar, y el canciller cubano Bruno Rodríguez arremetió contra Jeanine Áñez: “Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU”.

Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 440 atenciones médicas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 22, 2020

“Dos meses sin brigada médica cubana en Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y más de dos 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos”, agregó.