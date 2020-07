Músico cubano denuncia el “cobarde y miserable silencio del Presidente y el PCC”

MIAMI, Estados Unidos.- Siete meses después de enviar una carta a Miguel Díaz-Canel, el músico cubano Javier Rodríguez, director del grupo Extraño Corazón, denunció el “cobarde y miserable silencio del Presidente y del Partido Comunista”.

Rodríguez escribió en diciembre de 2019 al gobernante cubano para pedirle una solución al caso del carro de su madre, un Polski del que solo quedó la carrocería luego de haberlo mandado a un taller del estado hace 18 años.

A petición de Fernando Rojas, viceministro de Cultura, Rodríguez entregó la carta en Atención a la Población del Consejo de Estado, el 17 de diciembre 2019, esperando finalmente una solución. Sin embargo, “no hay ni valor, ni huevos, ni vergüenza, ni humanidad”, dijo el músico en la red social de Facebook este domingo, en la cual calificó incluso la nueva Constitución cubana de “prostituta”.

“El Partido Comunista de Cuba es literalmente un toca pelotas… y sospecho seriamente que está cada vez más lleno de indecisos…de personajes que no acaban de salir del clóset de una buena vez…por aquello del que dirán y no perder las dádivas del poder”, escribió el músico, que aseguró que “ya eso del Partido único pasa cada vez más factura al ciudadano común”; y que se trata de un “poder absoluto, poder insano”.

“Sé que estoy bajo lupa hace rato, pero sepan que hasta que no obtenga justicia para mi madre y se le devuelva lo robado por el Partido Comunista, no dejaré de reclamar y denunciarlos públicamente”.

Según Javier Rodríguez al director del taller “le arrancaron la cabeza en diciembre 2019 y que además fueron removidos de sus cargos el director de la Unidad Nacional de Transporte del CC-PCC, Jorge Luis Vila Ortiz y a Ángel Morejón León, jefe de la Oficina de Administración y Servicio del Comité Central”, todos funcionarios relacionados con el caso.

“¿Coincidencia o consecuencia de mi carta? No lo sé y no me importa, aquí lo que importa es que la infamia continúa, que ahora tendré que lidiar con nuevos impresentables”, denunció el músico. “Voy a por ustedes. No pueden salirse con la suya y menos con mi madre”.

En enero de este año Javier Rodríguez publicó en su red social de Facebook el relato de cómo el vehículo de su madre entró en el año 2002 en un taller de autos del PCC provincial y jamás regresó a su dueña.

La madre del músico, de 50 años de edad y sub-directora de Información y Programación de la Radio Provincial de La Habana, llevó el carro al taller del Comité Provincial del PCC de La Habana para chapistería y pintura.

Según relató Rodríguez, el auto se entregó funcionando, con llaves y documentos de circulación. Supuestamente, dos años después, en el 2004, hicieron el trabajo de arreglo al vehículo, pero no entregaron el auto. Dos años más tarde, en el 2006, le dijeron a la madre de Javier Rodríguez que había habido un robo de piezas del carro y le prohibieron entrar al taller.

Luego de varias cartas de reclamación, seis años después de la entrada del carro al taller se comprobó la magnitud del robo, y fue hasta 2014 que las autoridades dejaron a Javier Rodríguez y a su madre entrar al taller estatal para ver que de su Fiat Polski solo quedaba la carrocería en el suelo.