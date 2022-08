MIAMI, Estados Unidos. – Javier Larrondo, el director de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, dijo este jueves a CubaNet que el régimen cubano había enviado a la muerte a las personas que fallecieron en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, fundamentalmente reclutas que cumplían el Servicio Militar Activo.

Hasta este 11 de agosto, las autoridades cubanas han informado que 14 personas se mantienen desaparecidas y dos han fallecido.

Además, Larrondo criticó la gestión gubernamental de uno de los peores desastres industriales de la historia de Cuba.

“El Gobierno ha gestionado esta crisis de la peor manera (…). En primer lugar, no tenían ninguno de los medios que deberían haber tenido para unas instalaciones de ese calibre”, dijo, en referencia a la Base de Supertanqueros de Matanzas.

“Echaron agua al fuego, no tenían tanques de agua, no vaciaron el combustible desde el principio, no echaron espuma porque no tenían ni estaban preparados para echarla y metieron a los chicos en la cubeta [de contención de los tanques de combustibles]”, criticó.

Larrondo denunció que las autoridades hayan enviado a jóvenes reclutas que cumplían el Servicio Militar Activo, de carácter obligatorio para los hombres en la Isla, a extinguir las llamas.

“Los metieron entre los tanques a echar [agua] con mangueritas (…). Imposible que esa agüita con esos caudales pudiera hacer nada. Bueno, pues le metieron ahí. Además, sin ninguna experiencia. Eran chicos del Servicio Militar Obligatorio donde lo máximo que habían pasado era un curso de 15 días de [cómo] apagar incendios. Les han llevado a la muerte”, lamentó.

Con respecto a interponer una denuncia contra el régimen de la Isla por la muerte de estos jóvenes, Larrondo indicó que sería “complicado”.

“Es complicado lograr que una institución internacional, en base a la legislación internacional, con las pruebas que pueden recabarse, pueda realmente emitir un dictamen”, consideró.

Justamente este jueves, el régimen de la Isla confirmó la segunda víctima mortal del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas. Se trata del joven bombero Elier Correa, que se encontraba en estado crítico “con quemaduras incompatibles con la vida”.

El joven de 24 años murió en la madrugada de este jueves, según dio a conocer el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, durante la “reunión de chequeo a las acciones de enfrentamiento al incendio”.

El Gobierno cubano solo había confirmado el fallecimiento en el siniestro del combatiente Juan Carlos Santana Garrido, quien había sido reportado inicialmente entre los desaparecidos.

Hasta el momento 130 personas han recibido atención médica por quemaduras y lesiones, 23 de las cuales siguen hospitalizadas.

El régimen no ha divulgado la identidad ni las edades de los bomberos desaparecidos. Sin embargo, las denuncias en redes sociales se han hecho virales después que familiares de jóvenes que cumplían el Servicio Militar Activo indicaran que no habían recibido noticias de sus seres queridos desde que fueron enviados a la primera línea para combatir las llamas.

La víspera, las autoridades cubanas informaron que este jueves comenzarían las labores de búsqueda y rescate, pero a última hora el sitio oficial Cubadebate informó que aún no se habían podido iniciar por la poca visibilidad en el lugar.

