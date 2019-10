Jair Bolsonaro lamenta triunfo de Alberto Fernández: “Argentina eligió mal”

MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó la elección de Alberto Fernández durante los comicios presidenciales en Argentina, celebrados este domingo.

En declaraciones recogidas por el diario O Globo, Bolsonaro aseguró que la victoria del candidato de izquierda ha sido una mala elección para ese país.

“No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará (…) no tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, apuntó el mandatario, de visita en Emiratos Árabes Unidos.

Según Bolsonaro, la derrota de Macri se debió al fracaso de las reformas económicas implementadas. Sin embargo, indicó que el futuro de Argentina puede ser incierto con Fernández.

“Ahora, el pueblo le dio el poder a quien colocó a Argentina en un hoyo”, declaró el gobernante, quien dijo que la nación austral se parece cada vez más a Venezuela.

“No queremos a argentinos huyendo hacia aquí”. Además, resaltó el desplome de la moneda argentina y opinó que el país “cada vez se parece más a Venezuela”.

Bolsonaro también dejó entrever que el triunfo de Fernández en Argentina podría poner en peligro el futuro del bloque Mercosur.

“No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial”, agregó.

Alberto Fernández ha sido muy crítico con Bolsonaro durante los últimos meses y también ha hecho campaña en favor de la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.