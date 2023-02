MIAMI, Estados Unidos. — El exatleta cubano Iván Pedroso, campeón olímpico y mundial en la disciplina de salto de longitud, recibió este miércoles el premio Marca Leyenda, un galardón deportivo que entrega el prestigioso diario español a aquellos deportistas que han destacado por sus logros y su contribución al deporte en España y a nivel internacional.

Pedroso, de 50 años, recibió el reconocimiento en el Polideportivo Gallur, en la capital española. Marca lo califica como “una figura gigantesca” y reconoce, además de su extraordinaria trayectoria deportiva, su aporte al despegue del salto largo y triple en la península ibérica.

Titular olímpico en Sídney 2000, certamen en el que se coronó de manera espectacular en el último salto, Pedroso fue nueve veces campeón del mundo (cuatro al aire libre y cinco bajo techo), lo que lo convirtió en uno de los más exitosos deportistas de finales del siglo XIX e inicios del XX.

Además de su extenso palmarés competitivo, Marca reconoce también la humildad de Pedroso en su nueva faceta como entrenador.

“Pese a todo su peso en la historia del atletismo, Iván no es un atleta al que le seduzcan mucho los focos. En las distancias cortas, Pedroso es un tipo que no se da excesiva importancia. Ahora, en la grada, explicando a una pléyade de megaestrellas a los que entrena cada mañana cómo corregir la batida o la importancia de no llegar acelerados a la tabla para poder ejecutar bien el gesto, o los dos impulsos añadidos en la exigente prueba del triple salto, donde tiene pinta de estar preparando a los dos próximos campeones olímpicos, Yulimar Rojas y Jordan Díaz, prefiere la sombra”, apunta el medio deportivo.

Desde su creación en 1997, más de 70 personas relacionadas con el mundo del deporte han sido merecedores del Marca Leyenda. Entre los deportistas que han ganado el premio se encuentran grandes figuras del deporte español, como el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, el piloto Fernando Alonso, y el basquetbolista Pau Gasol; pero también renombrados deportistas de otras nacionalidades, como Zinedine Zidane, Ronaldo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el velocista Usain Bolt, el tenista Roger Federer, entre otros.