Iván López: “Vendo chicharrones porque cobro 385 pesos”

MIAMI, Estados Unidos. – El ex comentarista deportivo de la Televisión Cubana Iván López respondió a la polémica generada en redes sociales luego de que se diera a conocer que el veterano analista vende chicharrones para sobrevivir.

En entrevista ofrecida a Cibercuba, López reconoció que los rumores son ciertos y que se ha visto obligado a realizar a montar su propio “negocio” para poder sobrevivir.

“Pues sí, es verdad, vendo chicharrones por encargo a amigos, vecinos ¡en fin! en determinadas ocasiones pero, te pregunto yo ahora Julita: ¿eso es ilegal, algo turbio, algo de lo que yo tenga que avergonzarme?”, dijo el comentarista a la periodista Julia Osendi.

Recordado por su presencia en los terrenos de béisbol como parte de las transmisiones de la Serie Nacional y por sus debates sobre deportes con reconocidos periodistas como los fallecidos Miguel Ángel Masjuán y Bobby Salamanca, López explicó a Cibercuba que el insuficiente retiro que cobra le ha llevado a buscarse la vida de otras maneras.

“Me avergonzaría si acosara al turismo, si pidiera limosna en la calle, si pidiera prestado, pero… ¡yo no hago nada de eso! Y tengo que mantenernos a Carmita y a mí con un pírrico salario de jubilado que no llega a los 400 pesos. Después de tantos, tantísimos años de trabajo, 52 en total, devengar 385 pesos, con el aumento recientemente establecido. ¡385 pesos! ¿Alcanza?”, agregó.

Asimismo, el comentarista deportivo lamentó el trato que ha recibido en medios de comunicación tras su salida de la Televisión Cubana.

“Te retiras y automáticamente te multiplican por cero. Pero, además, me has visto en algunos programas de invitado en la tele, de béisbol en específico, pero jamás me pagan; o sea, es gratis. Y con gratis no se vive. ¿No crees? Ni un contrato ni nada. Así que sí, cuando me encargan los chicharrones, ¡los hago!”