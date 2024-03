MADRID, España.- En un momento crucial para Cuba, marcado por una profunda crisis económica y social, el secretario general de la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos (ASIC), Iván Hernández Carrillo, habla en favor de la unidad del exilio cubano como un paso esencial hacia la transformación democrática en la Isla. Sus palabras cobran relevancia en el contexto de la declaración conjunta emitida por la plataforma Pasos de Cambio y 19 organizaciones opositoras cubanas, que exigen una transición democrática urgente y denuncian las condiciones precarias en las que vive el pueblo cubano.

Hoy es necesario que el exilio cubano se una en este contexto, “porque el poder radica en su capacidad para crear conexiones, promover la armonía y el entendimiento e impulsar el progreso de la nación para dar al traste con la dictadura en un momento tan importante y crucial como el que estamos viviendo”, dijo Hernández en declaraciones a CubaNet.

“Los cubanos somos un solo pueblo, tanto los que estamos dentro como los que están fuera, y no hay ninguna diferencia alguna para mí”, agrega. Además, recuerda que el exilio no es simplemente un fenómeno geográfico, sino un ejercicio que pone a prueba la autenticidad de cada cubano, especialmente en un contexto de exilio impuesto.

En cuanto al apoyo del exilio a quienes permanecen en Cuba, Hernández destacó el papel fundamental que ha desempeñado el exilio cubano a lo largo de los años.

“Desde 1959 está el exilio muy ligado a la patria y a los que quedamos adentro atrapados. Somos un sólo pueblo, lo he dicho muchas veces, y lo único que nos separa es la dictadura estamos hablando de un exilio que ha estado presente en todo momento desde el primer éxodo y la Operación Peter Pan hasta hoy, es un exilio solidario, orgánico y combativo que merece todo nuestro respeto y consideración”, dijo en este sentido.

“No puedo pedirles nada, porque ellos lo han dado todo a Cuba con amor y desinterés. Están listos para regresar y reconstruir la patria”, afirmó Hernández.

Asimismo, espera del exilio “que continúen apoyando al pueblo cubano que quiere ser libre y está en la calle”. Y considera: Basta con la voluntad del exilio para abrir las puertas de Cuba con un futuro próspero, libre y democrático por el bien de todos.

Sobre la situación que padecen los cubanos dentro de la Isla, el activista apunta que es “la peor crisis de los últimos 30 años”.

“Cuba vive una dura crisis económica afectada por la escasa producción de alimentos, falta de medicamentos y servicios básicos tan importantes como agua, electricidad acompañada también de una altísima inflación de tres dígitos. El peso se deprecia constantemente. La economía no tiene un aliado internacional que permita un alivio financiero. Y una profunda desesperanza asola al pueblo que acude a los últimos métodos de persuasión como las protestas pacíficas, pero tememos que pase lo peor y es lo que no queremos que la violencia tome carta en el asunto. El régimen le cierra las puertas al pueblo y apuesta por la violencia. Se trata de no perder la calma y continuar por el camino de la concordia y la paz”, declara Iván Hernández.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.