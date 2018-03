Iván Duque y Gustavo Petro, adelante en la carrera presidencial colombiana

COLOMBIA.- El uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro mostraron hoy su músculo electoral al ganar respectivamente las consultas de la derecha y la izquierda para escoger candidatos a la Presidencia de Colombia, cuya primera vuelta será el 27 de mayo.

En lo que se considera el primer pulso para las presidenciales, en las que competirán cerca de una decena de candidatos, el dominio de la derecha se hizo evidente en la consulta.

Con el 98,84 % escrutado, Duque obtenía 4.017.989 votos, equivalentes al 67,72 % del total, frente a las 1.531.840 papeletas de la ex ministra conservadora Marta Lucía Ramírez (25,81 %), y los 383.130 sufragios (6,45 %) del exprocurador Alejandro Ordóñez.

La suma de los tres aspirantes de derecha bordea los seis millones de votos, un caudal representativo para dar la pelea en las elecciones presidenciales.

Fieles al compromiso adquirido cuando formaron la coalición Gran Consulta por Colombia, los tres ratificaron esta noche la unidad de la derecha en torno a Duque.

De esta forma, el ganador confirmó que Ramírez será su compañera de candidatura presidencial y Ordóñez se comprometió a trabajar para ayudarlos a conseguir la victoria.

El candidato, que estuvo rodeado en su discurso por Ramírez y Ordóñez, así como por el expresidente Andrés Pastrana, se declaró esperanzado de “cumplir el sueño” de “darle a Colombia su primera mujer vicepresidenta de la República”.

Ramírez, por su parte, aseguró que el ganador “ha demostrado su capacidad de trabajo”, destacó su “conocimiento, preparación y energía” y añadió: “Duque va a mandar esta alianza por Colombia y nosotros todos lo vamos a rodear a él, vamos a acompañarlo para que él sea el próximo presidente”.

De entrada, Duque dijo que su candidatura encarna la visión de muchos colombianos que temen que el país gire a la izquierda y dé los primeros pasos para convertirse en “una segunda Venezuela” al asegurar que no permitirá el avance del populismo.

“No queremos que a nuestro país lleguen las tentaciones populistas del autoritarismo que arruinó a Venezuela”, afirmó.

En la otra orilla, Petro, exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) y señalado como seguidor del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, ganó con holgura la otra consulta, llamada Inclusión Social por la Paz.

Petro recibió 2.834.062, que representan el 84,67 %, dejando sin opciones a su único rival, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, que obtuvo 512.852 papeletas (15,32 %).

El ex alcalde bogotano no ha informado de quién será su compañero de candidatura pero no se descarta que sea el mismo Caicedo, quien ya le hizo un guiño al proponerle la unión de las fuerzas que quieren “el cambio”.

“Creemos que podemos ganar la Presidencia de la República”, dijo Petro a periodistas al referirse a las elecciones del 27 de mayo, fecha de la primera vuelta.

El candidato de la coalición de izquierdas, que desde hace varias semanas encabeza los sondeos generales, destacó que su movimiento político, llamado Colombia Humana, creado hace pocos años, ya está “disputando la Presidencia de la República”, e insistió en que tienen “mucho por ganar”.

El exalcalde insistió en sus críticas a la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, y al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, porque, en su opinión, no ofrecieron las garantías necesarias para la jornada electoral de hoy, en la que además de las consultas hubo elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes.

Eso debido a las denuncias de sus seguidores de que en muchos puestos de votación los jurados no les entregaron la papeleta para la consulta de la izquierda, problema que también afectó a la consulta de la derecha.

Petro es de los candidatos que más gente ha movilizado en las plazas públicas y también uno de los que más polémica ha originado en el ambiente nacional por sus controvertidas declaraciones.

Con los resultados de hoy, Duque y Petro se suman a otros candidatos presidenciales ya confirmados, como los exvicepresidentes Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y el exministro Juan Carlos Pinzón, entre otros.

