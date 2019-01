Iván Duque exige a Cuba que entregue a negociadores del ELN

MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró ayer la necesidad de que Cuba entregue a los negociadores del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) que se encuentran en La Habana, cuyos beneficios para permanecer en la Isla fueron revocados tras el violento atentado perpetrado por ese grupo insurgente el pasado jueves en Bogotá.

Según reseñan medios colombianos, las declaraciones del mandatario se produjeron poco después de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, anunciara que su país actuaría “en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el Gobierno y el ELN”.

El canciller Rodríguez también señaló que entre estos protocolos que serían respetados está el de “en caso de ruptura de la negociación”, y que “está en consulta con las partes”.

En ese sentido, Duque afirmo que más allá de diálogos, negociaciones y diferencias de opiniones, lo que se presentó el pasado jueves fue un acto criminal violador de los derechos humanos”.

“Pedimos al gobierno cubano que entregue a esos criminales para que se haga justicia. No más chantajes, con la violencia no se gana el oído del Estado, con la violencia no se gana el oído de la sociedad”, dijo el presidente Duque, quien aseguro que “ningún acto criminal amerita ningún protocolo”.

El viernes 18 de enero, Duque había anunciado la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a los negociadores del ELN así como la activación de las circulares rojas de la Interpol.

También señalo que la terminación de todos los beneficios otorgados a los negociadores del ELN en el pasado implicaba la ruptura de los protocolos acordados por el gobierno anterior con Cuba en caso de terminación del proceso.

Sin embargo, ahora, el régimen cubano se apega a esos protocolos los cuales indican que, en caso de suspensión de los negociaciones, los negociadores recibirán el respaldo de un “país amigo”.