MADRID, España.- José Antonio Pérez Hernández, “Ito”, quien durante años fuera el cargabates del capitalino equipo de béisbol Industriales, se encuentra en delicado estado de salud y vive en una casa en condiciones precarias en Campo Florido, en el municipio habanero Habana del Este.

Su situación fue denunciada en Facebook por el periodista deportivo Yasel Porto, quien precisó que “Ito”, de 78 años de edad, está operado del corazón, es epiléptico, hipertenso y tiene insuficiencia renal crónica.

“Hace mucho ha estado esperando apoyo para su hogar. Familiares y amigos me lo confirman, conjuntamente con esta otra información más desgarradora todavía. (…) Hay otras fotos, incluso me mandaron un video, pero está MUY DURO”, dijo Porto en una publicación donde compartió imágenes del excargabates y de su vivienda.

“No vaya usted a creer que por la foto su situación de salud no es tan compleja. Yo personalmente pedí una foto que evitara mostrar la peor imagen posible. Sencillamente no me gusta ese nivel de sensacionalismo y creo que además da pie a burlas o críticas hacia el doliente”, agregó.

El comentarista pidió, a quien tuviera la posibilidad, solidarizarse y ayudar a Pérez Hernández; y recordó que este ciudadano fue parte de múltiples momentos importantes con Industriales.

“Insisto que, aunque esto de la casa y de su bajo ingreso por el retiro es más responsabilidad institucional que personal (más allá de la familia), ahora más importante que la crítica por lo que no se ha hecho, es que todo el que tenga la posibilidad e interés de hacerlo pueda contribuir. Al final la vida se va en nada y lo negativo sigue en el mismo lugar. De nada sirve hablar de la basura de otros cuando podemos contribuir a limpiarla. Sobre todo, si de momento no parece cambiar la situación y en medio de todo eso hay personas valiosas e inocentes que se perjudican con eso”, se lee en la publicación.

Yasel Porto compartió el número teléfono de la casa de “Ito” y el del celular de su hija: 77901484 y 5356274250, para las personas con posibilidad e interés de ayudar.