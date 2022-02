MIAMI, Estados Unidos. — El cantautor cubano Israel Rojas, voz líder de Buena Fe, criticó al comediante Alexis Valdés luego de que este le recordara en redes sociales una de sus visitas a Miami.

La polémica se desató luego que el humorista y presentador colgara en redes sociales un fragmento de una entrevista que realizara a la agrupación cubana en Esta Noche Tu Night —show que conducía en la cadena Mega TV— y en la que pedía a Israel que dedicara una canción a las Damas de Blanco.

“Nada tengo contra este hombre ni contra sus amados y amantes. Sus personajes me han hecho reír y se lo agradezco. Hoy lo veo posando de agresivo, como de seguro no sería de tenerme de frente (porque esencialmente creo que debe conservar el sentido común), y pienso: Este señor, al que hemos visto hacer grandes papeles en la escena, se suma a la camada que intenta morderme. No te hagas el lobo. No te queda bien”, escribió Rojas en su perfil de Facebook.

El cantante aseguró que tanto Alexis Valdés como quienes le “hacen la reverencia” no son más que vendedores de humo.

“A ti y a todos los que te hacen la reverencia, les deseo toda la salud y la felicidad que su capacidad de vender humo infecundo pueda albergar. A ti y a los que me llaman o escriben por privado para evitar tener que proyectarse en público conmigo. A ti y todos tus luchadores, “Fuerzas especiales de Gatica Maria Ramos” en tiempos fascistas, tiempos en que una pandemia quiso ser usada como arma política. En tiempos oscuros”.

Sobre un eventual regreso a Miami, Rojas dejó claro que volverá “cuando pueda”, “cuando tenga que ser”.

“Yo volveré a Miami cuando pueda. Cuando me lleven las canciones. Cuando tenga que ser. Si tiene que ser. Y siempre estaré abogando a que actúes en Cuba, porque es tu tierra y hay un público (de izquierda o de derecha) que ríe con lo que bien sabes hacer”.

El líder de Buena Fe también arremetió contra Alexis Valdés por apoyar la “falsa huelga de hambre” de Luis Manuel Otero Alcántara.

“Te vimos llorando por una falsa huelga de hambre y también pidiendo tolerancia a los demás por una foto con una hija de una amiga. ¿En serio atacarme te hace valeroso? Vuelve al buen humor. Te lo vamos a agradecer todos”, culminó Rojas, uno de los artistas más alineados a las directrices del régimen cubano.

