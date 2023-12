MADRID, España.- La ausencia de la popular presentadora cubana Irela Bravo del programa “Entre tú y yo” que ha conducido por más de 20 años y su viaje a Miami han hecho que muchos de sus seguidores especulen sobre si se quedará a residir en Estados Unidos. En reciente entrevista con Ian Padrón para el programa en YouTube “Derecho a réplica”, la también actriz tuvo que responder a la pregunta que el público se ha estado haciendo en los últimos meses.

Aunque ni aseguró ni negó planes de quedarse a vivir en Estados Unidos, sí se conoció que su temporada en el país norteño será más larga de lo previsto y no estará en Cuba para las festividades de Navidad.

“Yo me quedo como siempre con todas esas cosas, con el inmenso cariño que me demuestran aquí a diario, con el inmenso cariño que me demuestra ese pueblo que amo, que respeto, al que le he dado tanto y el que al mismo tiempo me ha recompensado. Yo me quedo con todas esas cosas. Yo me quedo sobre todo contenta, feliz, de que nuestro público allá, aquí, en cualquier lugar pueda seguir recibiendo nuestro trabajo, nuestro cariño, con amor, sin interés, con una entrega total, me quedo con todo eso”, dijo Irela Bravo.

Durante el programa fue sorprendida por la visita de sus amigos y actores Andy Vázquez y Omar Franco, quienes interpretaban a Facundo y Ruperto, respectivamente, en el humorístico cubano “Vivir del Cuento”, en el que Irela hacía el personaje de Cachita Caché.

La actriz no dijo por cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos, pero sí quedó claro que el próximo 22 de diciembre a las 10:00 de la noche dará un espectáculo para despedir el 2023 junto a Omar Franco y Andy Vázquez en el Cuba Kitchen de Miami.

Durante la entrevista Ian Padrón le preguntó por lo más duro que ha vivido en Cuba; a lo que respondió: “el transporte”. Y aclaró: “Nunca me han dado un carro”.

Además, Ian Padrón recordó importantes momentos de la carrera de Irela Bravo en la televisión cubana, así como su doblaje para clásicos del cine de animación de Cuba: Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana.

