MIAMI, Estados Unidos. — La reconocida actriz y presentadora cubana Irela Bravo anunció públicamente que se quedaría en Estados Unidos, cumpliendo así el deseo de su madre.

Bravo asistió al programa de La Casa de Maka y confesó que permanecería en Estados Unidos “por un largo tiempo”. La actriz también contó emocionada cómo su madre, de 94 años, le pidió que no regresara a Cuba.

“Desde el 2013 yo vengo aquí a Estados Unidos, siempre me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, y yo siempre he regresado. Pero mi madre esta vez me dijo: ʻHija, este ciclo tienes que cerrarlo. Tú necesitas un cambio, ya tú no tienes tanto tiempo para esperanzas. Tienes que hacer que las cosas pasen”, confesó entre lágrimas la exconductora de Entre tú y yo.

La grave situación que atraviesa Cuba fue otra de las motivaciones que llevaron a la artista a cambiar de aires.

“No es un secreto para nadie la situación que está pasando Cuba, que es crítica, y todo el mundo lo sabe, no se salva nadie de eso”, sostuvo Bravo, quien insistió en que su madre le dio “la fuerza que no tenía” para dar el paso.

“Por eso hoy yo estoy aquí y di este paso. Y voy a estar un largo tiempo acá”, aseguró la actriz, que llegó a Estados Unidos hace varios meses.

En una reciente entrevista ofrecida al realizador cubano Ian Padrón, Bravo en el programa de YouTube Derecho a réplica, la actriz ya había sido cuestionado sobre si permanecería en el país norteño. Aunque en esa ocasión ni aseguró ni negó planes de quedarse a vivir en Estados Unidos, sí reconoció que su visita sería más larga de lo previsto y que no estaría en Cuba para las festividades de Navidad.

Irela Bravo posee una larga carrera en la televisión cubana, destacando su trabajo como conductora del programa de televisión Entre tú y yo, que lleva más de dos décadas al aire. Fue, además, la encargada de dar voz a María Silvia en las aventuras de Elpidio Valdés.

