MIAMI, Estados Unidos. – El líder religioso y educador cívico Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, fue interrogado y amenazado este miércoles por agentes de la Seguridad del Estado en Pinar del Río, denunció el propio Valdés en su muro de Facebook.

“En el día de hoy, 29 de marzo de 2023, fui citado al Departamento Técnico de Investigaciones de Pinar del Río para las 9:00 de la mañana”, contó el líder religioso. “A las 9:30 a.m. me condujeron a una oficina donde me interrogaron el mayor Raúl, que es el que a partir de ahora nos atiende, y el mayor Osniel”.

“Me dijeron que se trataba de hacerme una advertencia oficial porque el periodista danés Øjvind Kyrø, que me hizo una entrevista hace más de 15 años en Vitral, y que pasó hace dos meses por mi casa, estaba organizando unas sesiones con 16 personas para conocer más de Cuba”, detalló Valdés.

De acuerdo con los agentes de la Seguridad del Estado, “al ser detenido en La Habana [Øjvind Kyrø] había dicho que Dagoberto Valdés era el ‘patrocinador’ de esa actividad que calificaron de ilegal y organizada en Cuba por un periodista extranjero”.

“Negué que fuera patrocinador ―cuenta Valdés―, ni que eso se fuera a realizar. Media hora después, salieron los dos oficiales de la Seguridad vestidos de civil para darle entrada a una mayor, instructora policial, vestida con uniforme, que traía un acta de advertencia y me amenazó, leyéndome el artículo 124.1 del nuevo Código Penal, que dice: ‘Incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años quien:

a) Incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República…’”.

“Me presentó el acta de advertencia que me negué a firmar. Entraron los dos oficiales explicando que eso era su trabajo pero que no constituía antecedente penal y firmaron ellos el acta como testigos, poniendo que me negaba a firmar. El interrogatorio duró una hora y 11 minutos. Continúa el hostigamiento al Centro de Estudios Convivencia”, concluyó el líder religioso y educador cívico.

En junio de 2022, Valdés Valdés también denunció el persistente acoso de la Seguridad del Estado. En esa ocasión, informó en redes sociales que le había sido prohibido, por la Policía política, participar en una recepción que ofrecería el encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana.

“Se incrementa la represión y el cerco de la Seguridad del Estado sobre mi persona y Convivencia”, denunció en esa ocasión el activista en su cuenta de Facebook.