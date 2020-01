Interrogan y amenazan a bloguera cubana Regina Coyula

MIAMI, Estados Unidos.- Regina Coyula, historiadora y periodista independiente cubana, fue interrogada este sábado en la estación policial de Zapata y C, en el Vedado, según un informe de Radio Televisión Martí.

Según sus declaraciones, la autora del blog “La Mala Letra” ya ha recibido, contando la del sábado, siete citaciones a la policía para hablar de su “actividad”.

“Son caras nuevas, tipos muy jóvenes” pero que de “de mí no saben casi nada; no sé si no les dio tiempo leerse un expediente antes de ir a la entrevista”, dijo a Martí.

De acuerdo a la nota de Martí, los oficiales de la policía política “le preguntaron acerca del microbiólogo Oscar Casanella, la periodista Iliana Hernández y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, tres cubanos con los que simpatiza, pero con los que solo tiene una relación afectiva”.

Según relató Regina Coyula, los interrogadores, que se hacen llamar Ramsés y Ernesto, usaron la frase “no vamos a permitir”, aunque no la amenazaron directamente.

De acuerdo a una publicación en Facebook, la historiadora y periodista aseguró que en su cita en Zapata y C también le preguntaron por los “Clandestinos”.

Junto al post de Coyula varios cubanos, entre ellos periodistas independientes mostraron su apoyo a la historiadora. “A mí se me presentó como ‘Ramsés’ un represor joven, obeso, blanco de ojos claros…”, escribió Casanella.

Así mismo, las periodistas Iliana Hernández y María Matienzo mostraron solidaridad con Coyula, quien recientemente había también participado en redes sociales en una campaña por la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Regina Coyula es licenciada en Historia y ha publicado textos en el diario digital cubano 14yMedio, Diario de Cuba y en BBC.