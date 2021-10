MIAMI, Estados Unidos. – Este martes, luego de más de tres horas de arresto, fue liberado el opositor santiaguero Dariem Columbié, quien había sido detenido por agentes del Ministerio del Interior (MININT) en la tarde de este 5 de octubre, según dio a conocer en Facebook la hermana del activista, Joanna Columbié.

“Una vez más la dictadura pone en evidencia la violación de su propia ‘Constitución’, donde se expresa en su artículo 56 que ‘los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado, siempre que se ejerzan con respeto al orden público y al acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley’”, denunció Joanna.

La detención ocurrió cuando Dariem, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y de la plataforma Otro 18, se dirigía hacia el Gobierno Provincial de Santiago de Cuba con el objetivo de presentar ante las autoridades una solicitud de marcha pacífica para el próximo 20 de noviembre.

“A las 2:20 minutos aproximadamente, cuando me disponía a entregar la solicitud para la marcha que se efectuará el día 20 de noviembre, fui interceptado violentamente por agentes de la Policía política. Dos de ellos vestidos de civil me salieron al paso sujetándome por el cuello para inmovilizarme”, precisó el opositor tras su liberación.

El activista también describió las violaciones que sufrió a mano de los efectivos militares durante el operativo.

“Sin respiración me llevaron hasta el carro de patrulla donde dos policías uniformados me esposaron y de cabeza me metieron al carro. En estas condiciones y sin que se me instruyera de cargos fui conducido hacia la estación número tres de la Policía en Santiago de Cuba (La Motorizada)”, indicó.

Según Dariem, el oficial a cargo del interrogatorio al que fue sometido tenía interés en obtener más información sobre la marcha que ha sido convocada a nivel nacional por el grupo Archipiélago, y que ha sido apoyada por diversos grupos de la sociedad civil independiente de la Isla.

“Preguntaba por el financiamiento de la misma, como si se tratase de una feria. ‘¿No vas a responder nada?’, me dijo. ‘¡Con o sin papel el 20 de noviembre Santiago marcha! Es lo único que tengo que decir’, le respondí. Él se quedó mirándome a los ojos y susurró mientras se acomodaba en la silla: ‘¡Ustedes están perdidos!’”.

El activista fue liberado después de las 5:00 p.m., con una carta de advertencia por el supuesto delito de “desobediencia”, la cual se negó a firmar.

Hasta el momento, han sido seis las provincias donde opositores y activistas han presentado a las autoridades solicitudes de autorización para marchar: Guantánamo, Holguín, Cienfuegos, Villa Clara, La Habana y Pinar del Río.

Los promotores de esta iniciativa han defendido que será una marcha “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.

