LA HABANA, Cuba. – Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado intentaron detener este miércoles al periodista independiente Julio Alega Pesant y a su esposa, declaró a CubaNet el propio reportero tras los hechos.

El colaborador del diario independiente 14ymedio contó que, alrededor de las 9:00 de la mañana de este 24 de julio, cuando se dirigía al trabajo de su esposa, agentes de la PNR lo detuvieron, en 5ta. y B.

Tras obligarlo a subir a la patrulla, los agentes intentaron arrestar también a su pareja. “Ella dijo que no tenía por qué montarse en el carro, y si yo no había regresado en dos horas iba para la estación [de la PNR] a plantarse ahí a ver qué pasaba”, contó el reportero.

Julio Aleaga Pesant – 25 de julio de 2024

De acuerdo con el periodista, en ese momento se gestó una fuerte discusión y los vecinos, que conocían a la pareja, comenzaron a acercarse. “Pronto dieron por desactivada la medida; nos pidieron el carnet de identidad y nos soltaron”, relató.

“¿Qué pasó? No sé; quizás al acercarse los vecinos no quisieron armar problemas, o la orden era nada más amedrentarme ya que ahora vienen los días feriados [por el 26 de Julio] y está también lo de [las elecciones presidenciales en] Venezuela, pero no sé cómo se puede amedrentar a un viejo de 60 y pico de años”, aseguró finalmente Aleaga Pesant.

A finales de junio, el reportero fue multado con 3.000 pesos en virtud del Decreto-Ley 370, la llamada “ley azote”, por sus publicaciones en redes sociales. Además, fue amenazado con la incautación de sus equipos, e incluso con ser llevado a prisión si se mantenía activo en esas redes.

En esa ocasión, fue citado a la estación de Policía de Zapata y C, en La Habana, donde fue acusado de “difundir información contraria al interés social”.

