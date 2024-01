MIAMI, Estados Unidos. — Yeinet Díaz Gómez, una inmigrante cubana de 38 años, compartió con el diario La Voz de Galicia la impactante historia sobre cómo logró salir de Cuba junto a su esposo e hijos e instalarse en Ferrol (España) tras una dura travesía a través de los Balcanes.

La familia, que residía en la provincia de Guantánamo, decidió abandonar Cuba el 16 de junio de 2022 debido a la creciente inseguridad, la escasez de alimentos y la falta de perspectivas para sus hijos.

El esposo de Yeinet trabajaba por un salario mínimo como administrador de una panadería, mientras que ella vendía artículos adquiridos en Rusia y Haití. Sin embargo, las autoridades cubanas les dificultaron viajar y se acercaba el momento en que su hijo debía cumplir el servicio militar obligatorio de dos años.

Inicialmente, consideraron emigrar a Estados Unidos, pero los costos elevados de viajar a través de Nicaragua los llevaron a volar a Belgrado, Serbia, país que, en ese momento, permitía la entrada sin visa a ciudadanos cubanos.

A partir de ahí, la familia emprendió un largo periplo hacia España a través de la ruta clandestina de los Balcanes, guiados por un “coyote” que les indicaba la ruta a seguir mediante el teléfono móvil, previo pago de 200 euros por persona.

La travesía incluyó estancias en campos de refugiados en Bosnia, Croacia e Italia, con la familia recorriendo a pie varios tramos transfronterizos.

“Aquello fue lo más duro de todo. Teníamos que dormir al raso, pasamos mucho frío y nos quedamos sin alimentos ni agua… Menos mal que encontramos un pozo. Yo no dejaba de llorar y mis hijos fueron unos valientes. En vez de quejarse, me animaban y me daban fuerzas para no caer en la desesperación”, relató Yeinet Díaz Gómez a La Voz de Galicia.

A pesar de las dificultades en los campos de refugiados, Yeinet destaca que una vez estás en uno te otorgan un carné que impide ser expulsado del país y regresar a Cuba.

Después de superar numerosos obstáculos, como travesías a pie y en bote, detenciones por la policía y estancias en campos de refugiados, la familia llegó a Ferrol en agosto de 2022, donde Yeinet ahora colabora como voluntaria en la tienda solidaria de Dignidad. Aunque enfrentaron dificultades iniciales, la ayuda de organizaciones como Cáritas y Dignidad les ha permitido abrirse camino en su nueva vida en Galicia.

Con planes de obtener sus permisos de trabajo en junio, Yeinet sueña con convertirse en peluquera, mientras que su esposo, con formación como contador, está dispuesto a trabajar en cualquier ámbito.

A pesar de los desafíos, Yeinet afirma con determinación: “De aquí ya no nos movemos. Prefiero vivir en Galicia, donde hay seguridad y tranquilidad, y siento que podemos tener un futuro”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.