MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana y periodista independiente Yunia Figueredo denunció este martes en el programa de CubaNet La Red con Cuba que la situación de las madres en la isla es bien crítica en este inicio de curso escolar.

Si bien esta semana se reinicia el curso pasado, que terminará el próximo mes de noviembre, fecha en la que comienza el curso escolar correspondiente a 2022-2023, Figueredo asegura que todas las madres del país deben estar pasando lo mismo que ella.

“Ayer mismo yo no las mandé a la escuela, porque el primer día era para un acto político de adoctrinamiento” con el que la activista no está de acuerdo.

En medio de la peor crisis económica, política y social en décadas, más de un millón 600 mil estudiantes regresan esta semana a las aulas en toda Cuba, según datos publicados este lunes por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel.

“La situación está crítica, no hay con qué mandarlos a la escuela, no hay pan, no hay nada. No han dado ni siquiera libretas, no hay útiles escolares, y en el mercado negro cada libreta cuesta 150 pesos”, dijo Figueredo a Yaima La Red.

Según contó la activista, “los maestros les han pedido a los padres dinero para comprar ventiladores en las aulas, pintura”, algo que pasa todos los años, pero este curso en particular es bastante crítico.

“Mi niña me estaba diciendo que le comprara libretas, pero yo no puedo comprar libretas y muchas madres cubanas están en la misma situación”, y el gobierno no ha garantizado nada de nada”, señaló.

“En la escuela de mi niña más pequeña, en Jaimanitas, desde el curso pasado no tienen maestros, han unido dos grupos de 5to grado en la biblioteca por falta de maestros. Los niños están allí hacinados, no tienen ventiladores, y los padres se han quejado, pero no se soluciona nada”, dijo.

La situación en el país contrasta con la publicación de Díaz-Canel. En la misma en la que este lunes dijo que al actual curso escolar se incorporaban más de 250 mil docentes y un millón 690 mil estudiantes, aseguró que “el Estado revolucionario lo garantiza”.

“El gobierno no garantiza nada” en este curso escolar, denunció Figueredo. “Hay niños incluso que llevan 3 años seguidos con la misma mochila, con el mismo merendero, porque los padres no tienen como proveerlo de nuevos útiles escolares, y el gobierno cubano no garantiza nada de nada”.

Yunia Figueredo aseguró que sus hijas van a la escuela cuando tienen merienda, “cuando hay pan, que es muy pocas veces. Cuando no hay pan no van. Yo a mis hijos no los voy a mandar a la escuela si no hay merienda”, sentenció.

La activista también denunció la situación con los apagones, y si bien aclaró que en La Habana no quitan la corriente eléctrica por largas horas, sí lo hacen intermitentemente, y a veces de noche, lo que provoca que los niños no puedan dormir bien. “Es un quita y pon constante, y esto está lleno de mosquitos y de casos de dengue. Hace más de dos meses que no limpian nada, las calles están rebotadas de basura”.

