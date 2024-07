MIAMI, Estados Unidos. – La influencer Nauris Mejías, que suele publicar videos comparativos de la realidad en Cuba, su país natal, y Chile, el país donde reside, dijo al medio FMDOS que la mayoría de sus compatriotas estaban migrando debido a “la miseria” y “la falta de libertad de expresión”.

“Actualmente, Cuba está en una crisis de todo tipo: educacional, de salud, etc. Todo el mundo está migrando por la miseria, la falta de libertad de expresión”, aseguró.

En la entrevista, Mejías se refirió específicamente a la crisis del sistema educativo cubano. “Los muchachos en la escuela no tienen profesores, no hay material de estudio, o sea, no hay libros, no hay hojas. Es que no hay nada, no hay para alimentar a los niños en las escuelas”, lamentó la joven graduada de Psicología en la Isla.

Asimismo, explicó que aunque la educación universitaria es gratuita en la Isla, las condiciones para estudiar y ejercer una profesión son extremadamente difíciles. “Yo me gradué de Psicología, y cuando me titulé ejercí muy poco porque no da el salario. Tú te pasas estudiando una carrera universitaria que es gratis, pero de qué sirve si cuando no tienes los libros, no tienes los profesores y no tienes buena educación, te gradúas para recibir un sueldo mensual de nueve dólares, que es el salario mínimo en Cuba. Tú no puedes vivir al mes con esa cantidad, sería como trabajar un mes completo por una botella de aceite, entonces te titulas por gusto”, añadió.

Comparando la situación educativa en Cuba con la de Chile, Mejías destacó: “Aquí en Chile si te esfuerzas, vas a la universidad. Te haces técnico y cuando te gradúas sabes que vas a tener trabajo (probablemente) que vas a tener sustento, que de eso vas a poder vivir, que te van a dar oportunidades, entonces en Cuba para nada es así”.

En declaraciones anteriores al mismo medio, la influencer cubana se refirió a las críticas que ha recibido en las redes sociales por parte de algunos chilenos que le piden que regrese a la Isla.

“En las redes sociales me dicen ‘Vete para tu país’, ‘No eres diferente a los demás inmigrantes’, ‘¿Por qué viniste?’, ‘Ya estamos llenos’ y ‘No queremos más’. Me dicen esas cosas pero yo creo que no por ser cubana, porque creo que los cubanos tienen muy buena reputación en Chile, creo que lo hacen por ser inmigrante”, explicó Mejías.

No obstante, la joven cubana aclaró que su experiencia con los chilenos ha sido “muy buena”. “Me han hecho sentir en casa, me han dado buenos consejos y me han orientado”, añadió.

A pesar de estar bien adaptada en el país sudamericano, la influencer confesó que extraña a su familia en Cuba. “Extraño mucho a mi familia. El saber que aquí hay tantas cosas que los seres humanos serían normales que tuvieran pero ellos allá tienen tantas carencias”, expresó.

En sus videos, Mejías ha mostrado también la diferencia en los supermercados de ambos países. “En Cuba solo tenemos acceso a un solo tipo de pan que nos vende el Gobierno de muy mala calidad; a veces lo hacen de hasta harina para animales”, dijo a FMDOS.

