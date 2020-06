Influencer cubano “El Kende de Cayo Hueso” cumple tres días detenido

SANTIAGO DE CUBA.- El influencer cubano Kevin Pezeta Godswolf, más conocido como “El Kende de Cayo Hueso”, podría ser acusado por el delito de “propagación de epidemias”, aseguraron varios de sus seguidores en Facebook.

El pasado viernes, el joven de apenas 17 años fue detenido por la Policía cuando se encontraba realizando uno de sus videos en la azotea del edificio donde vive, acompañado por un grupo de fanes que asistió al lugar para observar la grabación.

Al parecer, las autoridades recibieron una denuncia por la aglomeración de los jóvenes. A la llegada de los agentes de la Policía, todos los presentes se dispersaron excepto el Kende y uno de sus seguidores, quienes resultaron arrestados.

Tras ser trasladados a la unidad policial más cercana, ambos fueron puestos en libertad bajo una multa de 500 pesos. No obstante, poco después fueron detenidos nuevamente porque “la sanción había sido muy leve”, denunciaron personas cercanas al caso.

Este lunes, tras casi 72 horas de detención, será definida la situación de los jóvenes. De no ser absueltos, corren el riesgo de enfrentar cargos por “propagación de epidemias”.

El hecho ha causado gran conmoción entre los seguidores del influencer. Todos cuestionan la acción policial y catalogan como injusta la aprehensión del también humorista.

Uno de los más indignados por el arresto de El Kende fue el reguetonero cubano Yomil Hidalgo, integrante de la agrupación de música urbana Yomil y el Dany.

“Estoy sumamente insultado con lo que está pasando, porque están cometiendo una gran injusticia ahora mismo. Cometió un error, sin medir las consecuencias (…). Pónganle una multa”, dijo el artista en una directa.

Yomil aprovechó el momento para incitar a la Policía a que lo detuviera también a él, que días antes había filmado un video en su cuadra en compañía de un grupo de personas: “Corrí con una suerte con la que no corrió él. ¿Por qué no me pasa a mí? Vayan a buscarme a la dirección donde estoy y llévenme a mí también”, pidió con ironía.

Varios seguidores de El Kende han declarado en redes sociales que están dispuestos a protestar en caso de que el influencer no sea liberado este lunes.

Aunque la mayor parte de la Isla ya se encuentra en la primera fase de recuperación post COVID-19, que incluye la suspensión gradual de la cuarentena y la reapertura de ciertos espacios públicos, La Habana aún no se suma a la desescalada nacional por su incidencia de casos de coronavirus en los últimos 15 días.

En todo el país aún están vigentes las medidas de distanciamiento social, así como las sanciones administrativas y penales para los ciudadanos que infrinjan esta norma.

A pesar de las restricciones, hace pocos días una de las hijas de la presentadora y actriz cubana Edith Massola ―Paula Rodríguez Massola― transmitió una directa desde la playa habanera, adonde llegó gracias a supuestos vínculos con la cúpula militar cubana.