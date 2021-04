LA HABANA, Cuba. ─ Ruslan Concepción, “el millonario de Cuba” ─como muchos lo conocen─ y presidente regional de la plataforma Trust Investing fue detenido ayer cuando se disponía a viajar a Rusia junto a su familia. El hecho ha causado revuelo en las redes sociales, sobre todo en los miembros de Trust Investing, que se preguntan qué pasará con la plataforma de criptoactivos si oficialmente fuese declarada ilegal en la Isla.

A raíz de la detención del joven emprendedor, varios integrantes de la comunidad Trust Investing consultados por CubaNet dijeron no sentirse del todo sorprendidos por la noticia, que también tuvo repercusión en medio de prensa internacionales, como la Agencia EFE.

“Yo sabía que este momento iba a llegar. Aquí es ilegal tener riquezas, no se puede transferir sumas grandes por medio de tarjetas bancarias sin despertar interés en los mandamases del gobierno. Todos sabemos que en Cuba es ilegal ser ricos o millonarios, me refiero a la compra de casas, carros, motos y viajes, por eso le van a ir arriba a los líderes de cada región”, declaró a CubaNet Orlando Fonseca, uno de los miembros de la comunidad Trust Investing en la Isla.

En una declaración publicada en Facebook, Yelko William Concepción, hermano del joven tunero detenido, advirtió que las acusaciones de actividad económica ilícita podrían crear un mal precedente con la actividad de las criptomonedas en Cuba.

“Yo fui abogado penalista 14 años en Cuba, si Ruslan es sancionado por este delito, se crea un precedente para que todos ustedes sean autores de un delito, y automáticamente se convierten de lo que ustedes consideraban ser emprendedores, en delincuentes, según el artículo ocho del código penal”, explicó Yelko William.

El hermano del emprendedor recordó que la sanción por el delito de actividad económica ilícita incluye penas de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas. “También comprende el decomiso de los bienes. Todo lo que ustedes han adquirido con su esfuerzo ahora es ilegal y puede ser decomisado, pero lo peor de todo es que su proyecto se fue a bolina en Cuba”, indicó.

Yelko William Concepción concluyó su declaración exhortando a todos los “trusters” cubanos a unirse en apoyo a Ruslan y a exigir su pronta liberación.

Por otra parte, los administradores del grupo de Telegram “Trust Investing Cuba” pidieron a sus miembros mantener la calma y no hablar en el canal sobre temas políticos mientras esperan obtener actualizaciones sobre el caso.

Asimismo, la página en Facebook que representa a la entidad financiera en Cuba publicó una foto con el hashtag #todossomosruslan en apoyo al joven emprendedor.

El mismo sitio ─que cuenta con más de 40 mil seguidores─ publicó un análisis desde el punto de vista jurídico sobre la relación entre el delito de “actividad económica ilícita” y las criptomonedas:

“Si en Cuba no se ha prohibido las actividades financieras usando criptoactivos no pueden ser consideradas como ilícitas, en consecuencia, los ingresos obtenidos por esta vía no pueden ser considerados como ilegales”, menciona el escrito, publicado por Medina Medina, uno de los moderadores del sitio.

La pasada semana, el emprendedor cubano radicado en Miami, Manuel Milanés, aseguró que, en el caso de Ruslan Concepción y Trust Investing, las leyes de la Isla no contemplan la creación de emprendimiento, aunque se trate de una red de captación de criptomonedas, con registro fiscal en otro país.

Los funcionarios de Trust Investing aseguran que “operan en la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos, y todavía pueden contar con un alto índice de liquidez”.

Según cifras oficiales de sus asociados, en Cuba existen “350 mil emprendedores” activos en la plataforma. Sin embargo, la naciente comunidad permanece dividida en cuanto a la autenticidad de la compañía extranjera, ya que no pocos consideran que se trata de un esquema Ponzi.

Aunque en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) algunos participantes sugirieron usar las monedas virtuales como alternativa para hacer frente a la actual crisis económica que se vive en la Isla, siguen sin codificarse iniciativas legislativas para su desarrollo.