SAN LUIS POTOSÍ, México.- Roberto Álvarez, miembro fundador del Movimiento Democracia, fue bajado de un avión luego de que el régimen comunicara que se le impedía la entrada al país.

En su testimonio, compartido a AméricaTevé, expresó que el pasado 28 de junio se disponía a viajar en el vuelo 2211 de la aerolínea Eastern Air Express.

La aeronave despegaba a las 11:45 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Miami hasta Santa Clara, pero cuando estaba ya en el avión, le pidieron bajar porque el régimen le negó la entrada a la Isla, luego de recibir el correo con la lista de pasajeros.

Álvarez había decidido viajar urgentemente a Manicaragua, Villa Clara, para ver a su padre, que está enfermo.

“Decido sacar un pasaje a Cuba para ver si le doy ánimos a mi padre, porque estaba muy mal”, expresó a la prensa.

Tan solo pretendía permanecer en la Isla dos días, para regresar a Miami el día 30.

Según refirió, en diciembre pasado el régimen sí le permitió ingresar al país a ver a su padre.

Por su parte, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, expresó que se trata de una violación del derecho de Álvarez a entrar a Cuba y el gobierno lo usa en represalia al activismo político del Movimiento Democracia, en días previos al tercer aniversario de las protestas del 11 de Julio.

Negativa de entrar a Cuba

La aerolínea estadounidense American Airlines impidió en 2022 viajar a Cuba a la activista Anamely Ramos, en un vuelo reprogramado luego de conversaciones con la propia compañía.

La activista precisó entonces que luego de que ella anunciara su nuevo intento de viajar a Cuba, fue notificada por Virginia Sánchez, encargada de las relaciones intergubernamentales de American Airlines con todos los países, que otra vez no sería admitida.

No obstante, la opositora decidió acudir al aeropuerto, “porque siempre hay que ir hasta el final”.

El documento enviado fue redactado por el teniente coronel Néstor Morera Pairol y va dirigido a “las aerolíneas”, en plural, explicó Anamely Ramos.

De igual forma, funcionarios de la aerolínea Southwest, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, comunicaron a la activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola que no podía abordar un avión para regresar a Cuba ese mismo año, 2022, por disposición de las autoridades de la Isla.

La profesora cubana explicó que había viajado a Estados Unidos para recibir atención médica. “Yo vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió. Me recuperé y [ahora] no me dejan regresar a mi casa. (…) Tuve que venir porque sencillamente estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el Hospital Oncológico por orden de la Seguridad del Estado”, explicó.

