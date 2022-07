LA HABANA, Cuba. – El exprisionero político del grupo de los 75 Eduardo Díaz Fleitas denuncia que las autoridades penitenciarias de Kilo 5 y Medio le impidieron entregar un paquete con suministros para el también preso político y manifestante del 11J Alexander Díaz Rodríguez.

El activista apunta que al llegar al centro penitenciario de máximo rigor en la tarde de este 19 de julio, fecha señalada para la visita de Díaz Rodríguez, el guardia que vigilaba la entrada le impidió el acceso al penal.

El activista aclaró que su intención no era visitar al preso político pues sabe que no aparece en el listado de las personas autorizadas, sino hacerle llegar un paquete con alimentos y algunos suministros de los cuales carece. No obstante, la solicitud le fue negada.

Díaz Fleitas agrega que en vista de la negativa exigió hablar con el oficial Alexis, de la Seguridad del Estado, quien apareció con otro agente de la Policía política que no se identificó, seguido por el jefe de la prisión, teniente coronel Yusmani Miranda Alonso. Este último se justificó con el reglamento penitenciario. Los militares también alegaron que Díaz Fleitas no era familiar del recluso, lo cual no es un argumento válido pues no es requisito imprescindible para poder visitar a los prisioneros.

El opositor señala que al mencionar la grave enfermedad de Díaz Rodríguez los agentes alegaron que el manifestante no padecía cáncer sino que se pasaba el día “empastillado”. Los militares indicaron además que el 20 de julio visitaría el penal una comisión médica para examinar el caso del prisionero.

El exprisionero político agrega que tampoco le aceptaron el bulto para Jorge Luis Rodríguez Valdés, preso como represalia por escribir carteles contra la dictadura, a quien Díaz Fleitas le lleva alimentos y vituallas todos los meses desde que fue encarcelado y nunca antes se lo habían impedido. En este caso le advirtieron que ya le avisarían en “otro momento”.

