MADRID, España.- La identidad de las cinco personas fallecidas por el hundimiento de la lancha en Bahía Honda, Artemisa, este 29 de octubre, ha sido revelada a través de redes sociales por personas cercanas a las víctimas.

Por la embestidura de una lancha de guardafronteras a una lancha de migrantes cubanos perdieron la vida tres mujeres, un hombre y una niña de dos años.

Una de las mujeres, Nathali Acosta Lemus, fue identificada por el usuario Lachy Champion, muy cercano a la joven veinteañera.

El periodista Mario J. Pentón en uno de sus reportajes sobre el siniestro compartió imágenes de otra de las fallecidas, identificada como Rachel Ramaya Ulloa.

La tercera mujer fue identificada como Aimara Meizoso León y era nacida en Bahía Honda.

#DenunciaCiudadanaCuba | "Buenas noches, Mario. Esta foto es de Aimara una de las personas fallecidas en la embarcación de Bahía Honda. Muchas gracias por todo el trabajo que haces". pic.twitter.com/b17fmKTuXm — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) October 30, 2022

La pequeña, de apenas dos años de edad, se llamaba Elizabeth Meizoso.

“Mira bien este rostro Miguel Díaz-Canel, míralo bien. En tus manos está la vida de esa niña. Otro crimen de la dictadura que tú simulas dirigir. No tienen perdón de Dios. Ni ustedes ni quienes quieren tapar este crimen por sus miserables intereses económicos. Algún día pagarán”, escribió Pentón al compartir una foto de la niña.

La abuela de Elizabeth, Yuneyka González, escribió un emotivo mensaje en Facebook: “Dios mío, no sabes cuanto dolor nos dejas en nuestros corazones. Me diste la oportunidad de vivir momentos muy felices a su lado y de sentir la ternura de aquellas ricas palabras (MIMI), como me llenaban de alegría y satisfacción. Es una lástima mi querida nieta que tenga que guardar en mi corazón ese susurro bello”.

En el caso del hombre, se trataba de Omar Reyes Valdés, natural del poblado Las Martinas, en el municipio Sandino, de Pinar del Río.

Hasta el momento el régimen cubano no ha identificado ni a los sobrevivientes ni a los fallecidos, así como no ha ofrecido condolencias.

