MADRID, España.- El proyecto independiente Represores Cubanos identificó a cuatro de los represores de los habitantes de la comunidad El Cepen, en la provincia Artemisa, que la pasada semana intentaron salir del país por playa Baracoa.

Los represores identificados fueron el coronel Aldo Valdés Quijano; la secretaria del Partido Comunista en la provincia Artemisa, Gladys Martínez Verdecia; el teniente coronel de la PNR Tomás Alfonso Valdés; y el jefe de la contrainteligencia en Artemisa, Adrián González Oliva.

Según explicó a Radio Televisión Martí Rolando Cartaya, responsable del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Valdés Quijano fue el que dio la orden de reprimir.

“Es el único coronel que estaba ahí. Se le ve en los videos en varias ocasiones. Nosotros tenemos fotos fijas en las que aparece él con sus grados: 4 estrellas en la solapa”, precisó Cartaya.

Tras el enfrentamiento violento entre militares y vecinos de El Cepen, un cubano de la localidad interpeló a las autoridades. Después de su intervención, la policía y la Brigada Especial del MININT reprimieron aún más a estas personas.

Martínez Verdecia y Alfonso Valdés estuvieron en la reunión “en la que habló este líder nato del grupo de El Cepen” y no hicieron nada por impedir la represión, informó Cartaya.

Mientras que Adrián González Oliva fue identificado como “el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Artemisa y por supuesto está a cargo de todas las operaciones de investigación de quienes participaron, desde el punto de vista del pueblo, en esta refriega con las tropas represivas, los arrestos y los interrogatorios”.

En su discurso, el cubano anteriormente citado dijo a las autoridades: “Si no nos quieren porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisas y no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestras vidas lo que nosotros queramos”.

Así como señaló: “Somos cubanos como ustedes, que tienen otra posición en estos momentos, pero alguna vez se les fue la corriente, alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. Que cambiaron de posición, felicidades. Permítannos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas”.

