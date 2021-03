ICLEP denuncia espionaje e interrupciones en servicios de ETECSA

MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) aseguró este domingo que la policía política cubana espía a sus periodistas, según dio a conocer el fundador y director general de la organización, Normando Hernández.

En un comunicado oficial, el reportero sostuvo que el trabajo de espionaje cuenta con la complicidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que activó un sistema de escucha e intercepción para todas las comunicaciones de los miembros del ICLEP.

“Una fuente en ETECSA nos corroboró que la Policía Política ordenó a la compañía que activara un sistema de escucha para espiar e interceptar todas nuestras comunicaciones y que si no podían escuchar cortaran los servicios. Y eso es lo que nos han estado haciendo en los últimos cuatro días”, reveló Hernández.

Desde el pasado 24 de febrero, los directores que conforman la red de siete medios de comunicación comunitarios del ICLEP comenzaron a informar a la dirección general del instituto que estaban presentando serios problemas para conectarse a Internet y para acceder al servicio de llamadas y mensajería que ofrece ETECSA, monopolio de las telecomunicaciones de Cuba controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Alberto Corzo, director ejecutivo de ICLEP, informó a la dirección general del instituto a través de una vía alternativa que no tenía forma de comunicarse con los directores de los medios ni por internet ni vía telefónica.

“Cuando intento acceder a los servicios de ETECSA me sale un aviso informándome que mi línea telefónica no está registrada en la red”, precisó Corzo.

Una situación similar reportó el director de capacitación del ICLEP, Pedro Luis Hernández.

También denunciaron irregularidades en el servicios de ETECSA Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa; Héctor M. Sierra, director de Cimarrón de Mayabeque; Martha Liset Sánchez, directora de Cocodrilo Callejero; Orlidia Barceló, directora de El Espirituano; Carlos Torres, director de Páginas Villareñas; Juan Manuel Moreno director de Amanecer Habanero y Yusleidy Romero directora de Panorama Pinareño.

En el caso de Romero, quien es ingeniera en Telecomunicaciones, presentó en la sede de atención al cliente de ETECSA en la provincia de Pinar del Río, donde la atendió la gerente de servicios móviles Gretel Artidiello Morales, quien no supo explicarle el por qué no tenía comunicación telefónica a pesar de estar pagando el servicio.

“Le pregunté a la mujer que me atendió qué pasaba que yo no podía llamar ni conectarme. Esta lo único que pudo hacer fue revisar si mi línea para ver si funcionaba introduciéndola en un teléfono de prueba que ellos tienen. Y, en efecto, mi línea no tenía problema de ningún tipo. También probó una línea de la compañía en mi teléfono celular y tampoco mi móvil tenía problemas. La gerente comunicó varias veces con el gerente provincial, el cual tampoco conocía que era lo que estaba causando este conflicto en las redes”, informó la reportera al ICLEP.

“Mi línea Sim dejo de funcionar. No tengo servicio de llamada, mensajería ni datos móviles y el teléfono no reconoce la línea”, informaba por una vía alternativa a la dirección general del ICLEP el director del medio de comunicación Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno.

Según Moreno cuando se presentó en la oficina de ETECSA en La Habana lo atendió una especialista en telecomunicaciones que se hizo llamar Araceli Rodríguez, la cual no logró dar una explicación del porque la línea telefónica del periodista no funcionaba.

“Esta mañana traté de enviar un correo a tres colaboradores y estuvo más de 10 minutos tratando de salir. Me consumió 48 megas y al final no se envió”, explicó desde la provincia de Villa Clara el director del medio de comunicación Páginas Villareñas, Carlos Torres.

Los periodistas Yipsi Pérez, Manuel Brito Cárdenas, Raiza López Días, Silvia Méndez Ortiz, Lucía Alvarado Rodríguez, Víctor Menéndez Pérez, Tania Puig González, Yaneisy Suárez Gómez, Yoandy Cuéllar Sánchez, Leticia Torres Machado, Lisandra González Guerra, Enrique Valdés García, Adrián Fonseca Soler, Yosvani Acevedo Roque, Margarita Cinta Vázquez, Yaima Cabrera Jiménez, Norma Puerto Pérez, Zenia Domínguez Quintana, Midaysi Marrero, Luis Alberto Diéguez, Onelcy Díaz Becerra, Jorge Luis Romero Becerra, Daniel Tamayo Méndez, Reisel Acosta, Lisandro Caballero, Andy Legra, Mayra Quintana, Deiysi Martínez Jiménez, Carlos Manuel Cárdenas González, Fauri Martín González, Yanela Reyes Jiménez, Odaysi Castillo, Flora Quiñones y Mayelín Sanchil también están presentando serios problemas para comunicares vía internet y telefónicamente.

Entre las principales dificultades que reportan está la pérdida de la conexión por datos durante la mayor parte del día, la imposibilidad de hacer llamadas y utilizar el servicio de mensajería SMS, así como la inhabilitación de la línea.

“Cada teléfono, computadora, o dispositivo que se conecte a la red tiene un código único que se llama MAC. Ese código lo crea el fabricante para el dispositivo y es imposible de cambiar, porque está en la tarjeta madre del teléfono. Cuando un teléfono se conecta a la red de datos, le da su MAC para que la red sepa quién es él, por lo tanto, si cambias de línea usando el mismo teléfono, como ya saben tu MAC, básicamente es un juego asociarla con tu nueva línea”, aseguró al ICLEP Salvi Pascual, Máster en Ciencias de la Computación y director ejecutivo de la plataforma Apretaste.

Para el especialista, la “solución técnica es utilizar aplicaciones como Telegram o adquirir teléfonos o líneas” que la policía política desconozca que pertenecen a los directivos y periodistas del ICLEP.

