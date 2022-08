MADRID, España.- El cineasta Lester Hamlet denunció que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) le había prohibido la entrada a la Isla por un periodo de cinco años.

“Recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la isla en tiempo —un tiempo determinado por ellos— se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años”, explicó Hamlet este miércoles a través de una publicación en Facebook.

“Se me enredaron los pensamientos ante la arbitrariedad de la llamada sanción que en realidad es un destierro anunciado”, dijo el director de filmes como Casa vieja y Tres veces dos.

“Ya sé que no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria. Ya lo sé y lo he visto en muchas ausencias impuestas. Ya sé, además, que se sienten los dueños de tu vida”, agregó el realizador.

En su emotivo mensaje señaló que, a sus 51 años, se aventuraba a reiniciar su vida en otro lugar, “bajo el impacto de conocer el destierro en primera persona”, aun cuando “no era un plan en su cabeza”.

“Esa sociedad quebrada continúa su camino hacia la mediocridad más absoluta. Qué triste no poder ser testigo directo de su inminente fin. Hubiera querido verlo, experimentar junto a mis coterráneos la alegría de saberse libres. Nada puedo hacer. Me tocará también a mí estar lejos. (…) Todos sabemos ya que antes, mucho antes de cinco años, toda esa estupidez que acompaña a la dictadura habrá desaparecido”, expresó Lester Hamlet.

Luego de estas declaraciones, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, “rectificó” y culpó al protocolo del ICAIC.

“Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error. Lo rectificaremos y haremos los análisis correspondientes”, dijo en Twitter Alpidio Alonso.

Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error. Lo rectificaremos y haremos los análisis correspondientes. pic.twitter.com/vlQQdTUOqN — Alpidio Alonso Grau (@AlpidioAlonsoG) August 25, 2022

Tras la noticia del destierro, Hamlet recibió el apoyo de numerosos artistas y cubanos en general.

“Condeno rotundamente la decisión de no permitir el regreso a nuestro país de un artista honesto, de mi amigo Lester Hamlet Veira Rodríguez. No entiendo ni creo que alguien pueda encontrarle alguna justificación lógica a esto. ¿Pero hasta dónde van a llegar?”, dijo la actriz Yailene Sierra.

Por su parte la también actriz Tahimí Alvariño manifestó: “No lo puedo creer. Viene a mi mente Heredia. ¿Cómo negarte la tierra que te vio nacer? ¡Qué atropello!

Mientras que el humorista Iván Camejo consideró: “A estas alturas lo que te ha dado el ICAIC es un estímulo”.

La dictadura cubana durante más de 60 años ha mantenido su política de destierro contra quienes manifiestan ideas contrarias al régimen. Entre los casos más recientes de prohibición de entrada al país y violación de los derechos humanos se encuentran los de las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.