MADRID, España.- El huracán Ian, que tocó tierra en la tarde de este martes en Florida, con categoría 4, ha tenido efectos devastadores para esta región de Estados Unidos.

Con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y grandes marejadas, provocó que el agua entrara con fuerza en algunas casas y dejó sin corriente eléctrica a unos dos millones de personas.

En Port Charlotte, en la costa floridana del Golfo de México, la marejada ciclónica inundó la sala de urgencias de un hospital, ubicada en la planta baja del hospital,y el viento levantó parte del techo de la Unidad de Cuidados Intensivos, situada en la cuarta planta.

En el centro de Fort Myers, al oeste de la península de Florida, los vientos lograron derribar bloques de hormigón. Mientras que en North Perry, en un aeropuerto cercano a Hollywood, los vientos volcaron y causaron daños a pequeños aviones.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo este miércoles que la marejada ciclónica ha sido de hasta 12 pies en varias partes de Florida. “En algunas áreas, creemos que ha alcanzado los 12 pies. En opinión de nuestro meteorólogo, la marejada ciclónica probablemente haya alcanzado su punto máximo y será menor en las próximas horas”, detalló.

Por su parte, la oficina de manejo de emergencia, FEMA, advirtió que el impacto del huracán sería prolongado ya que el organismo reduciría su velocidad.

En la mañana de este jueves, tras su paso Ian provocó el derrumbe parcial del puente Sanibel, en el suroeste de Florida. Un tramo de entre 50 y 65 pies colapsó en el Golfo de México.

Al atravesar Florida, Ian perdió fuerza y ahora es tormenta tropical con vientos de 104 kilómetros por hora.

#BreakingNews: An approximately 50-65 foot section of the Sanibel Causeway Bridge has fallen into the Gulf of Mexico. @NBC2 pic.twitter.com/vOI2EvyVOY

— Gage Goulding – NBC2 (@GageGoulding) September 29, 2022