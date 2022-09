MADRID, España.- El huracán Ian se fortaleció en la madrugada de este 28 de septiembre, alcanzando categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, en su avance hacia las costas del oeste de Florida.

En la actualización de las 5:00 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Ian presentaba vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora con ráfagas de 265 kilómetros por hora.

Here are the 5 AM EDT 9/28 Key Messages for Category 4 Hurricane #Ian. More info: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/pfjRjEncLC

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022