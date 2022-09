MADRID, España.- El huracán Fiona, la sexta tormenta con nombre de la actual temporada ciclónica, alcanzó este miércoles la categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson, tras impactar en las islas caribeñas Turcas y Caicos.

Fiona se desplaza con vientos de 210 kilómetros por hora hacia Las Bermudas, a donde debe llegar este jueves, según indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“Las marejadas de Fiona deben alcanzar Bermudas la mañana del jueves. Las marejadas podrían causar condiciones de oleaje y corriente que ponen en peligro la vida”, precisó el NHC.

2am EDT 21 September — Data from the Air Force Reserve Hurricane Hunters indicate that Hurricane #Fiona has become a powerful Category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.

National Hurricane Center September 21, 2022