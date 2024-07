SAN LUIS POTOSÍ, México.- El huracán Beryl dejó una estela de destrucción durante su paso por el sureste del Caribe este lunes, una zona a donde llegó como un potente huracán de categoría 4.

El fenómeno tocó tierra en la isla caribeña de Carriacou. El Centro Nacional de Huracanes estimó vientos sostenidos de 240 km/h en ese momento y el huracán recuperó su categoría 4 al azotar la isla, después de haberse degradado por unas horas.

Beryl tocó tierra poco después de las 11:00 am. En una rueda de prensa celebrada este lunes, el Primer Ministro de Granada, Dickon Mitchell, declaró que había “informes generalizados de destrucción y devastación en Carriacou y Petite Martinique”. “En media hora, Carriacou quedó arrasada”.

A su paso, arrancó puertas, ventanas y tejados de las casas del sureste del Caribe. No hubo informes inmediatos de posibles muertos o heridos, y las comunicaciones se cortaron casi en toda la región.

Según las autoridades, la tormenta arrancó árboles y dejó un gran número de vacas muertas.

“Hay que apreciar la ferocidad y la fuerza del huracán y, por tanto, aún no estamos fuera de peligro”, dijo el Primer Ministro. “Y no podemos asegurar que nadie haya resultado herido o que no haya habido pérdidas de vidas humanas como consecuencia del huracán”.

La tormenta dejó sin electricidad a toda la cadena de islas. Alrededor del 95% de la isla de Granada se quedó sin servicio eléctrico debido al huracán Beryl.

Todas las escuelas y negocios cerraron, incluido el aeropuerto. Únicamente los hospitales y la policía nacional se mantuvieron operando.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el aeropuerto registró vientos sostenidos de 148 km/h y rachas de 194 km/h el lunes por la tarde.

A las 2:00 pm., el ojo del huracán se localizó cerca de la latitud 12.8 norte, longitud 62.3 oeste, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 20 mph (31 km/h).

Se espera que el centro del huracán se aleje del sur de las Islas de Barlovento esta noche.

Actualmente, los modelos de pronóstico indican que Cuba no se encuentra en la trayectoria directa de Beryl. Sin embargo, las autoridades cubanas permanecen vigilantes ante cualquier posible cambio en la ruta del huracán.

El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que Beryl podría seguir produciendo precipitaciones significativas, con totales de 49 a 98 mililitros en Barbados y las Islas de Barlovento hasta esta tarde, y hasta 160 mililitros en algunas áreas, especialmente en las Granadinas y Granada.

