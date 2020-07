En huelga de hambre Ernesto Pérez Pérez, otro activista de la UNPACU

MIAMI, Estados Unidos. – Este martes cumple 48 horas en huelga de hambre el opositor Ernesto Pérez Pérez. Hace dos días el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue arrestado y golpeado en la vía pública por efectivos policiales cuando iba de regreso a su vivienda, según detallaron opositores y familiares a CubaNet.

Desde entonces Pérez Pérez permanece en Instrucción Penal, acusado de los presuntos delitos de “resistencia” y “receptación”, según oficiales de la Seguridad del Estado.

“Nos informaron que se plantó en huelga de hambre”, asegura José Daniel Ferrer, líder principal de la UNPACU. “Lo acusan de un falso delito, le quitaron la carretilla, su caballo y dicen que llevaba carne de res”.

Según Ferrer, se trata de una acusación “totalmente falsa”. “¿Quién se va a creer que un 26 de julio, en medio de un operativo policial contra una célula opositora, un activista se va a arriesgar a transportar carne de res? Es solo una tonta justificación para encarcelar a otro miembro de la UNPACU en Las Tunas”.

En solidaridad con Pérez Pérez y sus familiares, desde el domingo en la noche decenas de activistas, también promotores de Cuba Decide, permanecen en la vivienda del opositor, ubicada en Providencia 4, en Majibacoa.

Por otra parte, la UNPACU también informó que a la presa política Yanelis Deuz Durán le están suministrando alimentos a través de sondas.

“Mi hija se encuentra en terapia intensiva del Hospital Roberto Rodríguez Fernández, en estado crítico. Yo autoricé a que el domingo le pasaran alimentos por el Levin”, contó Alberto Deuz Fernández, padre de la joven activista.

Deuz Fernández también explicó que al principio se negó a denunciar la situación de su hija para intentar protegerla, pero ahora teme mucho por su vida. Asimismo, lamentó que sus nietas sienten tristeza por no poder ver a su madre desde que fue arrestada.

Mientras tanto, el Hospital Roberto Rodríguez, asegura a las personas que llaman por teléfono para interesarse por la salud de Yanelis Deuz, que la activista no se encuentra en los registros de ingreso. Algo similar ocurre cuando un opositor es encerrado en calabozos: el oficial de la carpeta no puede tomarle los datos si la Seguridad del Estado no lo autoriza.

Deuz Durán sostuvo una huelga de hambre y sed desde durante 18 días, luego de que el pasado 8 de julio fuese detenida en su vivienda y acusada del supuesto delito de “resistencia”.