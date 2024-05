MADRID, España.- El periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumplió este lunes 17 días en huelga de hambre, fue trasladado de urgencia a la sala de penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en la ciudad de Santa Clara.

Morales fue detenido el pasado 4 de mayo y llevado a la Unidad de Instrucción Policial Provincial, donde permanece bajo investigación por los presuntos delitos de “desobediencia” y “desacato”. Estos cargos se derivan de su ausencia en citaciones oficiales y, presuntamente, de increpar a oficiales de la Seguridad del Estado en redes sociales.

El también periodista Guillermo del Sol explicó a Martí Noticias que llamó a la Seguridad del Estado, y le dijeron que Carlos Michael Morales se encontraba en la sala de penados del Milián Castro, que había sido trasladado allí desde el sábado.

“Me imagino que lo estén hidratando y no esperen a que llegue a un estado crítico. Ya son 17 días en huelga de hambre, aunque él estaba tomando agua”, dijo Del Sol.

Las condiciones físicas de Morales no eran óptimas debido a que ya había sufrido el impacto de más de dos años de prisión. “Cuando vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso considerable. Carlos Michael lo que estuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado, estaba muy demacrado, y me preocupa mucho su situación”, añadió Del Sol.

De acuerdo a la normativa de prisiones, a Morales le corresponde una visita familiar, y se le pueden llevar medicamentos porque en el hospital no los hay. Del Sol indicó que, debido a su propia condición de salud y a la de la hermana de Morales, quien está convaleciente de una operación oncológica, ninguno de los dos puede realizar la visita.

Carlos Michael Morales fue condenado a tres años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J) y liberado por cumplimiento de condena el 6 de marzo pasado.

Durante ese tiempo en la cárcel de Guamajal, en Santa Clara, Morales sufrió represión y realizó varias huelgas de hambre para exigir sus derechos. Su actividad periodística continuó tras su liberación, lo que resultó en la reciente detención.

Ante este último arresto, se presentó un recurso de habeas corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara. Sus familiares han apelado al Tribunal Supremo Popular y están a la espera de respuesta.

Tras salir de prisión en marzo, el reportero dijo a CubaNet sentir mucha alegría por salir libre y aseguró que no tenía forma de expresar su emoción.

Carlos Michael expuso todas las dificultades que vivió durante el tiempo que estuvo tras las rejas. Según sus propias palabras, fue “objeto de torturas físicas y psicológicas”, estuvo “constantemente en celdas tapiadas”.

Debido a todas las vicisitudes que vivió encarcelado, el activista declaró en ese momento que no se encontraba bien de salud, estaba “extremadamente delgado, pesando menos de 100 libras”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.