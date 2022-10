MADRID, España.- La historiadora y profesora cubana Ivette García González anunció públicamente su renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) debido al “Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países”, difundida por medios oficiales que suma la cifra de decenas de artistas e intelectuales cubanos integrantes de la UNEAC que niegan la represión en la Isla.

“Ayer supe que todavía estoy en el listado de miembros de la Asociación de Escritores de la UNEAC, así que amanezco ratificando mi renuncia”, dijo García González a través de Facebook.

En su publicación la historiadora declaró que durante mucho tiempo consideró que la UNEAC podía ser un espacio asociativo desde el cual los intelectuales fueran más allá de intereses sectoriales y pudieran influir en el curso de los acontecimientos y los destinos de Cuba.

“Desde las discusiones, porque no nos permitieron debatir y aportar al proyecto constitucional en el 2018 y la vuelta de rosca que vino poco después, cuando ya teníamos que aceptar la censura, esperar y discutir aprobación hasta de la palabra a emplear en un evento, o del ponente a invitar, se veía venir lo que ha ocurrido para hacer valer aquello de que somos ´polea de transmisión´ del Partido/Gobierno/Estado y debemos aceptar la instrumentalización”, declaró González, quien durante años presidió la Sección de Literatura Histórica y Social de la UNEAC.

Así como precisó que desde entonces hasta la fecha “todo ha ido a peor”.

“Olímpicamente se ha ignorado al pueblo sufrido del que somos parte, y dentro de este incluso a colegas intelectuales y artistas que han sido vejados hasta el cansancio. Y ahora para colmo emiten una nueva declaración al mundo negando la represión del Gobierno en nuestro país y por lo tanto ratificando su complicidad con la injusticia. Es el colmo”, denunció.

La declaración oficialista ha sido vista como un intento de las autoridades de la Isla por mostrar una imagen de unidad tras las protestas populares en Cuba.

Tras la publicación de este documento, más de un centenar de artistas, intelectuales y activistas cubanos rechazaron los pronunciamientos de la oficialidad.

Entre ellos el cantautor Pedro Luis Ferrer, quien al renunciar a la UNEAC, la pasada semana, expresó: “Llevo muchos años profesando una disciplina (que no practica proselitismo) cuya cosmovisión me aconseja no ceder mi voluntad de reclamo, a grupos, partidos, iglesias, documentos… que puedan representar o suplantar mi expresión e identidad personal. Sin que ello signifique devaluar a quienes lo hacen: cada ser humano es un universo”.

“La única entidad reconocida por esta disciplina, es la Humanidad. Como persona humana puedo expresar mi parecer, aprobar o condenar aquello que me parezca loable o detestable en el planeta Tierra. Es lo que hago siempre”, dijo Ferrer antes de concluir que, por esos motivos, renunciaba a la UNEAC.

