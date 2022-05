MADRID, España.- La historiadora cubanoamericana Ada Ferrer (La Habana, 1961) ganó este lunes el Premio Pulitzer al mejor libro histórico aparecido en 2021 con su publicación Cuba: An American History.

La obra aborda la historia de Cuba desde la llegada de los primeros españoles hasta la era contemporánea; y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

“Cuba: An American History relata la historia de una Isla tropical que se encuentra entre el océano Atlántico y el mar Caribe, no muy lejos de Estados Unidos. Es una historia de más de medio milenio, desde antes de la llegada de Cristóbal Colón hasta la muerte de Fidel Castro y más allá. Sin embargo, para una historia tan amplia, este es también un libro profundamente personal”, según la definición de la propia autora en el prólogo del libro.

Tras la emoción de recibir el prestigioso premio de periodismo, Ada Ferrer dijo a través de la red social Twitter haberse quedado sin palabras.

Cuba: An American History, ya había sido premiado en la categoría de mejor libro de historia por el diario Los Angeles Times.

Ferrer, profesora de Historia y Estudios de Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de Nueva York, ha escrito, entre otros, Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-98 (ganador del Premio Berkshire Book 2000 al mejor primer libro de una mujer en cualquier campo de la historia) y Freedom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution (Premio Frederick Douglass del Gilder Lehrman Center de la Universidad de Yale).

Entre los galardonados en esta edición de los Premios Pulitzer también estuvieron reporteros y fotógrafos de The Washington Post, New York Times, Miami Herald, Getty Images y Reuters. Los periodistas ucranianos recibieron una mención especial por su cobertura de la invasión rusa a Ucrania.

Premios Pulitzer

Los Premios Pulitzer, uno de los más importantes del periodismo a nivel mundial, se establecieron en 1917 siguiendo el testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer.

Cada año un jurado con sede en la Universidad de Columbia de Nueva York elige a los ganadores.

El galardón tiene el objetivo de reconocer el trabajo periodístico en sus diferentes ramas así como a la literatura, el teatro y la música.

