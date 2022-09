MADRID, España.- Los hijos de la activista cubana Thais Mailén Franco, menores de edad, fueron citados por el Gobierno cubano.

“Citaron a mis hijos de 9 y 10 años”, precisó este miércoles la exprisionera política, quien recientemente tuvo que salir del país por el constante hostigamiento de la Seguridad del Estado.

En un tuit dirigido a las organizaciones internacionales y medios de prensa independientes, Franco denunció que “solo en una dictadura se ven estas cosas”.

La opositora compartió una imagen de la citación, emitida por el Centro Especializado en Servicios Educacionales

Mañana estaremos en vivo dando más detalles.

Thais Mailén Franco dejó Cuba en agosto pasado en compañía del mayor de sus hijos.

La también activista Gretell Salermo, al dar a conocer la noticia, precisó: “Luego de todo el proceso lento y difícil, el 12 de agosto en horas de la tarde, a pesar de los pesares, ella y su niño mayor, con llamado al Servicio Militar Obligatorio y ella con la amenaza de regresar a prisión, salieron de Cuba”.

Salermo precisó además que “los recursos que con mucho sacrificio por parte de los que donaron, compartieron, ayudaron, no fueron suficientes para que sus dos niños más pequeños pudieran irse también”.

Thais Mailén Franco cumplió en la Isla cinco meses de prisión por su participación en la protesta de la calle Obispo, ocurrida en La Habana Vieja en abril de 2021.

Desde la liberación bajo medida cautelar el pasado 21 de septiembre, ella y su familia estaban siendo amenazadas por las autoridades cubanas.

“Me han dicho que escoja cárcel o exilio. Para mí es doloroso. Yo he salido del país y nunca me he quedado. Pero sabemos que a la Seguridad del Estado le gusta echar años como si fueran rayas que están anotando en una libreta. Nunca me quedé fuera del país y ahora me veo obligada a salir. Me dijeron así: ‘Si te quedas en Cuba vas a ir presa. Si te quedas te tienes que callar y, si no, te tienes que ir con tus tres hijos’”, había denunciado Franco en declaraciones a CubaNet.