Hijo menor del Che justifica fusilamientos ordenados por su padre en La Cabaña

MIAMI, Estados Unidos.- El hijo menor del Che, Ernesto Guevara March, sostiene que fueron “normales” los juicios realizados por su padre en cuando era jefe de la fortaleza habanera de La Cabaña y que terminaron en la ejecución de cientos de personas, varias de ellas simples funcionarios vinculados al Gobierno de Fulgencio Batista.

En declaraciones a BBC mundo, el hijo del guerrillero, que actualmente administra un negocio con turistas a los que da recorridos en moto por la isla, defendió lo que muchos han considerado un asesinato en masa.

Tras su llegada al poder, el castrismo se dedicó a realizar juicios sumarios y fusilar a individuos que tenían que ver con el régimen anterior. El Che Guevara, al mando de la prisión de La Cabaña, se encargó de ejecutar la nueva política.

“El enemigo puede decir lo que quiera. Los cubanos saben por qué se hizo y, por encima de todo, fue para tranquilizar a toda la sociedad de que los crímenes que se habían cometido no iban a ser perdonados”, afirmó. “Así que estoy muy tranquilo, mi alma está en paz y la de mi padre también”.

La organización Archivo Cuba, con sede en Miami, documenta muchos de los casos de ejecuciones perpetradas tras la revolución de 1959, incluidas varias que se atribuyen a Ernesto Guevara.

La Cabaña está entre los sitios que visitan los turistas guiados por Guevara March, cuya empresa, Tours La Poderosa —llamada así en alusión la moticicleta con que su padre recorrió Latinoamérica—, dista de plegarse al modelo comunista idealizado por el guerrillero argentino.

“No tiene nada que ver con si eres socialista o capitalista”, justifica Guevara. “No tiene ningún sentido centrarse en ese aspecto. Para mí, estamos haciendo un buen trabajo, algo que ayuda a mi país”.

El negocio privado del hijo del Che utiliza capital extranjero al tiempo que opera con varias empresas estatales.

“Siempre trato de no unir las cosas. Todo lo que he conseguido lo he hecho como Ernesto Guevara March, por mí mismo, como ser humano”, añadió.