Hijo de Daniel Llorente: “Me preocupa lo que pueda pasarle a mi padre”

LA HABANA, Cuba. – Daniel Llorente Miranda y su hijo Eliecer Llorente resultaron arrestados en la mañana del pasado martes cuando se dirigían hacia la sede de la UNICEF para entregar una carta donde comunicaban la intención de convocar a la población a una marcha en contra de la violencia infantil.

Tras ser liberado en la tarde de este miércoles, Llorente hijo explicó a CubaNet como transcurrieron los hechos durante el arresto.

“Más que un arresto lo que nos hicieron fue un secuestro. La Seguridad del Estado nos interceptó en la vía pública y nos montó en un lada de chapa particular, donde nos trasladaron hasta la estación de la policía de la Lisa”, dijo Eliecer.

Según explicó, su padre, quién aún permanece arrestado y en paradero desconocido, quería entregar una carta en la UNICEF, explicando los motivos por los cuales quería realizar esta marcha en contra del abuso infantil.

“Él no iba a pedirles permiso, sólo les anunciaba el porqué de la necesidad de realizar esta marcha, basado en que si realizaron una por los animales, también podría hacerse otra marcha por el bienestar de los niños”, puntualizó.

Además, añadió que él y su padre permanecieron juntos hasta que en la tarde del miércoles fueron trasladados a distintas estaciones policiales.

“A mí me dejaron en Aguilera y a mi papá lo dejaron en otra que está por la calle Vento, pero estoy seguro de que ya no está allí. Me preocupa mucho su salud y lo que pueda pasarle, es que hubo muchas amenazas por parte de la Seguridad del Estado”, enfatizó.

Entretanto, Yudiza Yaquelín Pérez, madre de Eliecer, destaca que un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Rodolfo la instó a que sacara a su hijo del país lo antes posible si quería que no fuera preso.

“Ellos (Seguridad del Estado) fueron déspotas, mentirosos y no creyeron en el sufrimiento de una madre. Lanzaron varias amenazas en contra de mi hijo y de su papá. Me queda claro que estas gentes no tienen ética de ningún tipo y que son muy peligrosos”, aseguró Yudiza.