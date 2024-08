LA HABANA, Cuba.- “Mi padre lleva más de dos meses desaparecido; ya no sé a dónde más ir y publicar, en cualquier momento me voy para la Plaza de la Revolución con un cartel a ver si me hacen caso porque estoy desesperada”, denunció a CubaNet Luz María Cordero Jordan.

Su padre, Álvaro Cordero Manso, se encuentra desaparecido desde el 30 de mayo del año en curso y, desde entonces, no ha tenido noticias suyas.

Según relató a CubaNet, ese día su padre se fue para la playa de Bacuranao con unos vecinos, los cuales aseguran que lo dejaron en el lugar. Vestía una camiseta gris con un short beige y unos tenis negros marca Náutica, llevaba también una cartera negra.

“Mi padre nunca regresó a la casa. La policía solo me sabe decir que están trabajando y no están haciendo nada porque siempre es un cuento y una mentira. La última vez que fui, me dijeron que él estaba en Guanabo en la casa de unas lesbianas pero que no han podido dar con él; pero todo eso es mentira, si hubiese sido así, ya mi papá hubiese regresado porque él no suele hacer esas cosas, él no suele perderse y menos por tanto tiempo”, afirmó.

Cordero Manso, de 59 años de edad, reside en calle Lugareño No. 205 entre Pozos Dulces y Boyeros, municipio Plaza de la Revolución, La Habana.

Su hija pide ser contactada a través del teléfono +5355810980 por cualquier persona que pueda dar información sobre su paradero.

Desaparecidos en Cuba

En los últimos años, debido a la inoperancia de la policía y el aumento de la violencia social, cada vez más personas recurren a las redes sociales y a la prensa independiente para denunciar y/o solicitar ayuda, incluso para encontrar a familiares desaparecidos, como es el caso.

Recientemente, Dailyn Pérez García denunció a CubaNet que su madre, cubana Mabel García Corrales (conocida por sus allegados como Marbeli), de 54 años y residente en el reparto Lugones de la ciudad de Ciego de Ávila, se encontraba desaparecida desde la mañana del 30 de junio.

El Estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desaparecidas, como la alerta Amber usada en Estados Unidos, ni siquiera si se trata de menores de edad o ancianos.

