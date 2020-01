Hija de Xiomara Cruz responsabiliza al régimen por salud de la Dama de Blanco

“Los únicos que siempre han estado detrás de lo que le sucede a mi mamá se llaman Seguridad del Estado, y yo los responsabilizo de lo que pueda ocurrirle”, denunció Clara Iznaga Cruz, hija de la Dama de Blanco, y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Xiomara Cruz Miranda.

El pasado 26 de diciembre Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue ingresada en la sala de Terapia Intensiva del hospital Miguel Enriquez, conocido como La Benéfica, con excesiva falta de aire, “se puso muy mal, no podía respirar y hasta perdió el conocimiento”, aseguró su hija.

Xiomara Cruz Miranda se sumó a la oposición en el año 2013, desde entonces fue objeto de persecución por parte de la Seguridad del Estado cubano, sufrió arrestos y multas arbitrarias, golpizas y hasta prisión.

Su primera condena fue en 2017 por sus protestas pacíficas y públicas. Fue sentenciada junto a las también Damas de Blanco Jackeline Heredia, Marieta Martínez y Yunert Cairo. Luego de ser liberada continuó su militancia en Damas de Blanco y la UNPACU, pero en 2018 Xiomara Cruz fue nuevamente llevada a prisión por otro delito fabricado, aunque en realidad ese encarcelamiento fue el costo de haber continuado su activismo como el primer día.

En su último encarcelamiento, y con la repentina aparición de unas lesiones en la piel, Xiomara Cruz comenzó a sufrir lo que muchos de sus hermanos de lucha llaman “un lento asesinato”. Poco a poco fue perdiendo peso y a descontrolarse su metabolismo, hasta ser diagnosticada con Tuberculosis.

“Yo no creo que ella haya tenido ni tenga Tuberculosis, nosotros hemos estado en contacto directo con ella y no nos hemos contagiado, no tiene ni siquiera los síntomas de esa enfermedad. Además, esa es la enfermedad por la cual no le dan la visa humanitaria, se la diagnosticaron a propósito”, aseguró Clara Iznaga.

La activista fue liberada en agosto de 2019 por una licencia extrapenal a causa del grave estado de salud en el que se encontraba. Durante este tiempo, varias han sido las denuncias por la presencia de oficiales de la Seguridad del Estado en el hospital, así como de la manipulación de información por parte del personal médico sobre su caso.

Xiomara se encuentra actualmente ingresada, los médicos mantienen el mismo diagnóstico, con la agravante de ciertas sospechas que supuestamente indican una leucemia.

Xiomara Cruz Miranda, de 53 años, y que pareciera tener el doble de su edad debido al deterioro de salud que ha sufrido en los últimos meses, no es la única opositora al régimen cubano con sospechas de que le inocularon alguna enfermedad.

Hace unos meses Cristian Pérez Carmenate, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide, viene denunciando una situación muy similar. El opositor, de manera arbitraria y por su activismo, fue llevado a prisión totalmente saludable, ahora se encuentra también bajo una licencia extrapenal por su delicado estado de salud.

Un caso muy lamentable y aterrador es el del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien acusó públicamente a la dictadura cubana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) mientras estuvo, en 2018, en la sala de reclusos del hospital Abel Santamaría, en Pinal del Río. Urquiola basó su acusación en exhaustivos exámenes que les realizaron médicos en Alemania y Suiza.