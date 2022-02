MIAMI, Estados Unidos.- En una directa transmitida este jueves en la mañana por CubaNet, la periodista Yaima Pardo visibilizó la denuncia de la joven cubana Daymis de Céspedes, quien anunció que su padre, Bárbaro de Céspedes, conocido como “El Patriota de Camagüey”, inició una huelga de hambre y sed en la prisión.

Asimismo, se dio a conocer también la situación del preso político Juan Luis Sánchez, quien está preso en la Isla de la Juventud por defender a un manifestante del 11 de julio de una paliza que le estaba dando un policía.

“Mi papá ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed”, dijo la joven, que apenas podía hablar en medio del llanto. Daymis de Céspedes pidió a todas las personas que puedan ayudar para que a su papá no le pase nada, que la escuchen.

“Yo sé que [esta situación] es culpa del régimen, que lo tiene encarcelado injustamente por querer luchar por su pueblo, para que su pueblo no pase más hambre, para que puedan vivir una vida digna, para que no tengan miedo de poder hablar en libertad”, dijo.

La joven, que se encuentra fuera de la Isla, agregó que su padre “no es un ladrón o un delincuente, es solamente una persona que quiere que Cuba sea libre, y que todos los cubanos que por una y otra razón no hemos podido regresar al país por miedo a lo que el gobierno vaya a hacer pues podamos volver algún día a nuestra patria”.

Asimismo, expresó su preocupación por la salud de Bárbaro de Céspedes, pues “mi papá es muy fuerte de carácter, y cuando él se propone una cosa la hace. Cuando dice que no va a tomar agua no la toma, y yo tengo miedo que me lo dejen morir”.

La joven compartió un audio en el que El Patriota de Camagüey da la alarma en prisión de su huelga. En el audio se escucha a Bárbaro de Céspedes gritarle a los guardias: “el Patriota está en huelga de hambre y sed, dispuesto a morir por su libertad. ¡Patria y vida!” Daymis llamó a compartir el mensaje para ayudar a que su padre no muera en la cárcel.

La hermana de Juan Luis Sánchez, a quien la Fiscalía le pidió ocho años de prisión pero fue condenado a tres, mostró en la noche de este miércoles su voluntad de denunciar lo que sucede con Sánchez, sin embargo, no contestó el teléfono en la mañana de este jueves al parecer presionada por el régimen.

Más información en este video:

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.