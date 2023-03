MIAMI, Estados Unidos. — La violación de una joven cubana de 19 años en la provincia de Artemisa ha terminado exponiendo un presunto caso de tráfico de influencias.

A raíz de la denuncia hecha en Twitter por Rosyeilis de Armas Rodríguez —quien aseguró haber sido violada el pasado 24 de febrero en una carretera de San Cristóbal— activistas feministas identificaron al hermano del violador, que no es otro Leonardo Rivera Mena, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio pinareño de San Juan y Martínez.

La víctima aseguró que el hombre que la violentó, Luis Ángel Rivera Mena, de oficio rastrero, fue detenido en la misma tarde en que ocurrieron los hechos, aunque fue liberado posteriormente gracias a la intervención de su hermano, un militar que supuestamente ostentaba el grado de coronel.

En octubre de 2022, tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba, Leonardo Rivera Mena fue designado con carácter provisional como primer secretario del PCC en San Juan y Martínez, uno de los más afectados por el meteoro. Fue sustituido en el cargo un mes después.

Actualmente, Leonardo Rivera Mensa continúa su carrera política como miembro del Buró provincial del Partido y se encuentra a cargo de la esfera Agroalimentaria en Pinar del Río.

En su denuncia, Rosyeilis de Armas Rodríguez insistió en que el hermano del violador ostentaba el grado de coronel, lo cual habría posibilitado la salida del agresor de prisión.

“Ustedes meten presas a muchas personas diarias por cualquier cosa; por una venta ilegal, por conducir alcoholizados, por una pelea, por miles de cosas, y entonces vienen a decirme q no pueden meter preso a un violador porque su hermanito coronel está haciendo hasta lo imposible por limpiar su nombre. No entiendo su tipo de justicia y leyes, pero yo ya llegué a mi límite, no sé qué más hacer”, apuntó la joven en su denuncia, dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel.