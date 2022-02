MIAMI, Estados Unidos.- Las hermanas de la presa política cubana Lázara Karenia González, encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, denunciaron este viernes desde Miami que han sido amenazadas por el padre de la represora que violentó a Karenia.

En entrevista con CubaNet, Kenia Chirino y Kirenia Fernández aseguraron que ellas solo exigen la libertad de Karenia, sin violencia y sin más problemas, pero que no van a dejar de mostrar al mundo el rostro de la mujer que dejó a González casi cinco días sin comer por la violencia del arresto.

“Ya el abogado redactó su defensa, y estamos en espera del día del juicio, que inicialmente debía haber sido antes del 7 de febrero, pero no sucedió, ahora dicen que es en marzo, pero cada día postergan y postergan más”, dijo Kenia Chirino.

Lázara Karenia fue detenida violentamente por los boinas negras en las afueras de una tienda, y el arresto quedó grabado en cámara, lo que reveló la agresividad que emplearon estos grupos contra quienes protestaban pacíficamente.

A González le piden ocho años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, según el listado de la organización independiente Cubalex.

“Mi hermana está encarcelada injustamente, es por ello que estamos luchando por su libertad, y no vamos a parar, porque lo que se está cometiendo contra ella es una injusticia”, expresó Chirino.

Por su parte, Kirenia Fernández explicó que luego de detallar el video, la familia identificó a la principal represora de Karenia: Nayalis Correoso Mora. “Decidimos ponerle una demanda a esta represora ante las Naciones Unidas”, manifestó.

Después de la denuncia, “muchos medios nos han ayudado difundiendo la información y su rostro, cuando nosotros como familia vimos que todos los medios lo publicaron, yo decidí sacarlo en mi Facebook, ella fue la represora de mi hermana y eso no lo puede cambiar nadie”, contó Fernández.

“A raíz de todo eso recibí una amenaza por redes sociales a la que no respondí ni voy a responder”, agregó.

Durante la directa se mostraron las amenazas enviadas a Kirenia Fernández a través de Facebook, al parecer desde la cuenta del padre de Nayalis Correoso.

“Si vivieras en Cuba seguro no hablaras así. Esa que tú llamas represora es solo una joven empezando a vivir, y no va a ser por tus publicaciones que ella va a dejar de hacer bien su trabajo. Siento mucho que tu hermana aun esté presa, pero lo que le pase a mi hija lo van a pagar ustedes sin ir a tribunales. Estás mandadita a correr, y ella tiene madre, padre y hermanos, no es ninguna muerta sin doliente. Atente a las consecuencias”, rezan los mensajes enviados por José Rafael Moreno.

“Nosotros somos las afectadas, mi hermana fue la violentada por su hija, nosotros no queremos violencia ni queremos nada, simplemente estamos pidiendo justicia para nuestra hermana, lo que hubiera pedido él si su hija fuera la que hubiese sido violentada”, manifestó.

“Mi hermana no estaba armada y no representaba un peligro para su hija, nosotros como familia tenemos que lidiar con el dolor de ver esos videos, de lo que ella le hizo a nuestra hermana, con la prisión, que no sabemos lo que va a pasar y tenemos que lidiar con que este hombre se ofenda porque su hija sale en redes sociales”, denunciaron.

