MIAMI, Estados Unidos.- El podcast de CubaNet Los Condenados llamó la atención en su emisión de este miércoles sobre la situación de las mujeres que han sido sentenciadas en la isla por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

En Cuba unas 72 mujeres aún permanecen presas por salir a protestar en las masivas manifestaciones antigubernamentales de aquella histórica jornada, y más de 80 han sido excarceladas con severos castigos.

Durante poco menos de una hora la periodista Maite Luna y Marcel Valdés abordaron el tema de las mujeres presas en el país, y denunciaron que todavía no exista una ley en la isla que proteja a las mujeres contra la violencia de género y contra la violencia del estado.

“Es un estado extremadamente machista y eso se ve en la sociedad civil, y cómo el maltrato a la mujer se ha convertido un proceder normal. En Cuba ha sucedido todo lo contrario a lo que Fidel prometió, y hemos tenido que ver a cientos de mujeres tras las rejas por haber salido a la calle a pedir libertad y justicia el 11J”, dijo Valdés.

Durante el programa, Niurka Rodríguez, madre de la prisionera del 11J Yanaykis Linares, llamó la atención sobre la situación de su hija, condenada a 14 años por manifestarse en Toyo, municipio de Diez de Octubre. Junto a Yanaykis fueron sentenciados otros 32 manifestantes de Toyo.

“Mi hija no hizo nada, salió a una marcha pacifica, y se subió encima de una patrulla, para que me la sancionen a 14 años de cárcel. Con mi hija no van a ejemplarizar a un pueblo, porque ella no es experimento de nadie. En el juicio dijeron que iban a ejemplarizar para que esto no volviera a pasar, pero mi hija no ha hecho nada”, dijo Rodríguez.

Niurka denunció que el régimen cubano amenaza a su familia y les impiden incluso salir de su casa, “no les importa que seamos madres, no tienen consideraciones, nos amenazan y no podemos hacer nada porque nos quieren meter presas también por reclamar la libertad de nuestros hijos. Nuestros hijos son inocentes”.

El podcast completo aquí:

