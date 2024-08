SAN LUIS POTOSÍ, México.- Una joven madre cubana, residente en Holguín, denunció la negligencia médica que llevó a su hijo, de apenas 20 días de nacido, a la muerte.

Arlety González González, del Reparto Negrito, en el municipio holguinero de Antilla, contó a CubaNet la angusta vivida a inicios de este año desde que enfermó su bebé hasta los hechos que provocaron la muerte del recién nacido.

En entrevista con este medio, González explicó que los trágicos sucesos empezaron el 24 de enero, cuando el bebé se enfermó. La joven madre condujo al niño al hospital a las 6:00 am., donde una enfermera lo tomó y se lo llevó.

González, según relató, no volvió a saber del bebé hasta 12 horas después, cuando vio una ambulancia llegar. “Yo solo veía que los médicos entraban y salían y ninguno me decía nada”.

“Llegó la ambulancia y entonces no me querían montar con el niño, porque como el niño estaba mal, no querían que yo fuera con él. Le pusieron un rosefín y le hizo reacción adversa. De eso me enteré en Holguín. Cuando llegamos allá fue que me lo dijeron”, dijo.

Reacción al antibiótico

Según le contaron los médicos, al ponerle el antibiótico el bebé sufrió un paro cardíaco, y empezó a convulsionar. “La enfermera que iba en la ambulancia no quería montarme con ella porque decía que yo no podía ir. Pero bueno, me fajé allí con ella y me monté en la ambulancia”.

Al llegar al hospital en la cabecera provincial, le ordenaron sentarse en un asiento. Ya eran más de las 10:00 pm. “No me querían decir nada. Yo iba y preguntaba y me decían que me sentara, que estuviera tranquila. No me decían nada ni cómo estaba el niño ni nada. Hasta que fui y pasé allí con una enfermera que había”.

Fue entonces cuando el personal médico le dijo que si quería ver vivo a su hijo que pasara a la sala. “Y yo entré, pero así estuvo tres días. Porque el rosefín que le pusieron fue en vano, le hizo reacción adversa y le cogió una bacteria. Producto de eso mismo, él cogió una bacteria”, explicó.

El último día de vida del niño, sufrió seis o siete paros consecutivos. Esa fecha, el 26 de enero, falleció.

“Nunca existió”

“Se murió a las 3:20 de la mañana y a las 12 del mediodía todavía mi niño estaba en la sala porque no había un camillero que lo bajara para la morgue”.

En ese momento, y en medio del dolor, la joven entró, cargó a su pequeño y se lo llevó a la morgue. “Cuando llegamos allí, entonces no me lo querían dar para que lo velara la casa. Porque como era un bebé y no tenía carnet, el médico me dijo que me hiciera la idea de que él no existía. Que él nunca hubiese existido. Me dijo, ‘mamá, hazte a la idea de que tu niño no nació'”.

Las autoridades le dijeron que ahí se quedaría y lo cremarían, por lo cual ella pidió a su madre una sábana, lo envolvió y se lo llevó a casa.

“El director del pediátrico de Holguín llamó a la policía porque yo traía el niño muerto para acá (para la casa). Porque ese era mío, yo no lo iba a dejar ahí. Y todos los médicos y los enfermeros fueron a fajarse conmigo porque yo no podía traer al niño. Dijeron que no podía cargarlo porque me contaminaba a mí”, comentó.

En su testimonio también relató que acudieron los boinas rojas para quitarle el niño, algo que ella impidió. Y permaneció con el bebé hasta que llegó el carro fúnebre.

“Yo me quedé allí y les dije que me tenían que dar a mi niño porque ese era mi bebé. Porque aunque estuviera muerto, ese era mi hijo. Tenía 20 días”. Nunca le ofrecieron explicaciones sobre las causas que condujeron al fallecimiento del pequeño.

La negligencia médica en Cuba ha dejado una estela de muertes en el país. El pasado año, una bebé de 10 meses falleció en un hospital del municipio de Alquízar, provincia de Artemisa, tras esperar más de cinco horas por una ambulancia.

La pequeña, residente junto a sus padres en la localidad de Dagame, llegó al Hospital Docente Ciro Redondo con fiebre por la mañana y dificultad para respirar. Aunque tenía antecedentes de buena salud, al no haber ambulancia disponible, la pequeña murió en el cuerpo de guardia a las cuatro o cinco horas de espera del traslado.

