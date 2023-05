MADRID, España.- La cantante cubana Haydée Milanés, quien reside desde hace algunos meses en Miami, ofreció declaraciones al medio independiente ADN Cuba, sobre su salida de la Isla y lo que para ella fue su último tiempo en el país.

“Puedo decir que el último año fue terrible”, dijo Milanés. Según explicó, esto se debió en gran medida a que el país está “cada vez más deteriorado y empobrecido (…) mientras el discurso oficial no deja de repetir y hablar de una igualdad social que es mentira”; la represión; y, por supuesto, la muerte de su padre, el gran cantautor Pablo Milanés, quien falleciera el 22 de noviembre pasado.

“Muy triste ver los encarcelamientos a los manifestantes del 11 de julio y muy triste ver la represión a sus familiares desesperados; triste ver la censura y represión contra artistas, periodistas, o cualquier persona que se manifestara en contra de lo establecido. Triste ver cómo todos se iban y me quedaba cada vez más sola, triste darme cuenta de que en mi país no hay posibilidad cercana de un verdadero cambio”, expresó la intérprete de canciones como “Tú y yo” y “La música”.

La cantante también se refirió al crítico estado de las escuelas y los hospitales, a cómo “La Habana se cae a pedazos en medio de los grandes hoteles que se levantan”.

Haydée Milanés señaló que nunca quiso irse de Cuba, “a pesar de estar pasándola mal desde hace muchos años; pero ya era demasiado el gorrión y el sinsentido de vivir allí”.

“Por otro lado, la muerte de mi padre fue demasiado triste, porque, además, no me pude despedir de él. Definitivamente, desde que salí de Cuba he vivido la etapa más dura de mi vida. Pienso que ha sido una coincidencia simbólica y creo que define un tiempo de grandes pérdidas, de desarraigo, de rompimiento, de muerte, en fin, de grandes cambios”, dijo Milanés.

Preguntada sobre la represión a ella y a su familia, por pronunciarse sobre la realidad de la Isla, relató que le “fueron cerrando poco a poco todas las puertas, la fueron marginando”.

“Después de mi primera gira nacional en el 2009, nunca más pude hacer una. Siempre tenían un pretexto: no hay gasolina, no hay hospedaje o no hay dinero para el transporte. Pero a mi alrededor veía a otros que sí podían hacerla. Estaba en una lista negra para la que no hay recursos. (…) En mi país, mi carrera fue completamente estrangulada”, declaró la cantante.

Sobre la censura a su padre, dijo preferir no hablar: “No estoy preparada para eso. Me cuesta revivir el dolor que sufrí al ver el tratamiento que le dieron. Muchos años de censura y maltrato. Así fueron hasta el último momento con él. Algún día hablaré de ello”.

Como en numerosas ocasiones, en marzo pasado Haydée Milanés se pronunció en sus redes sociales contra la represión del Gobierno de la Isla y se refirió a la crisis económica.

“Son muchas las dificultades que se presentan en la vida diaria de los cubanos, de alimentación, de transporte, de falta de electricidad/agua, medicamentos y una larga lista de necesidades básicas, más el deterioro generalizado que se puede ver tan solo saliendo a caminar las calles o entrando a la casa de cualquier cubano. Eso hay que vivirlo para poder sentirlo y entenderlo”, apuntó.

Haydée Milanés, quien recientemente ofreció su primer concierto en Miami, volverá al escenario del Flamingo Theater Bar el próximo 16 de junio, Día de los Padres.