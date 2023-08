LA HABANA, Cuba. – La cubana Adriana Sao Rodríguez, madre de una niña autista con retraso mental severo, lleva alrededor de 19 años esperando que las autoridades de la capital solucionen sus problemas de vivienda.

La mujer actualmente reside en calle 9na., número 8830, entre 88 y 90, municipio Playa, en la casa de un “buen samaritano” que la recogió y le dio cobijo luego de quedar en la calle con su hija.

“Ya hace 10 años que este hombre me recogió porque vio a la niña y le cogió cariño. Pero mira las condiciones en que está esta casa: se moja completa, no tiene contrato de gas, hay filtraciones en el fregadero y problemas con el vecino de abajo porque el agua se filtra para su casa”, explica a CubaNet Sao Rodríguez.

Según cuenta la entrevistada, en el año 2001 tuvo que abandonar la vivienda donde residía junto al padre de su hija debido al ambiente familiar hostil que allí había. En aquel momento quedó en la calle con su pequeña hija, quien en la actualidad tiene 22 años.

“Ya he ido a todas las entidades habidas y por haber para lo del problema de mi vivienda y en el Gobierno siempre me dicen que no hay fondo habitacional, y que tengo que esperar, pero, ¿hasta cuándo voy a estar esperando?”, se pregunta la entrevistada.

Además, Sao Rodríguez detalló que hasta el momento solo recibe del Estado una pensión de 2.600 pesos cubanos, lo cuales no le alcanzan ni para la alimentación, asegura.

La entrevistada considera que la salud de su hija empeoró debido a la inestabilidad que vivió durante los primeros años de su vida.

“Yo no tenía espacio para hacerle las terapias. Ella llegó con 13 años aquí, ya el daño estaba hecho y no pudo mejorar más”, apunta Sao Rodríguez.

De igual forma, la mujer destacó que las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda en Playa le entregaron un terreno en el municipio Arroyo Naranjo para la supuesta construcción de su casa; sin embargo, el terreno resultó tener dueño.

“¿Qué están esperando la gente de la Vivienda? ¿A que se me muera la niña?”, se pregunta Sao Rodríguez.