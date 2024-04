LA HABANA, Cuba. – “¿Hasta cuándo tengo que estar viviendo en la calle?”, se pregunta el cubano Ángel Lázaro Sandrino Lladó, a quien hace alrededor de dos semanas se le desplomó el techo de su hogar debido a las intensas lluvias y la granizada que azotaron la capital a finales de marzo.

Según Sandrino Lladó, quien reside en la calle Diego Velázquez, número 10, entre Santa María y Santa Rosa, municipio Plaza de la Revolución, las autoridades municipales solo le han pedido que tenga paciencia. Sin embargo, ya han pasado dos semanas y aún no le han resuelto su situación.

“El techo se cayó al otro día de la tormenta, cuando escampó. A las 6:00 de la tarde vino la gente de Vivienda [Dirección Municipal de Vivienda de Plaza de la Revolución]. Después han venido, han tirado fotos; se reúnen en el Gobierno y me dicen que tengo que esperar”, explicó el hombre

Asimismo, el cubano detalló que lleva 15 días viviendo en casa de sus vecinos y lo único que ha recibido como respuesta de las autoridades es “baba y muela”.

“La última vez que fui al Gobierno me mandaron para Atención a la Población y me dijeron que hablara con los vecinos [que le dieron albergue], que les dijera que tuvieran paciencia que mi problema se iba a solucionar, pero ¿cuándo?, ¿cuando me boten y yo tenga que comer de la basura y me quede durmiendo en la calle?”, se preguntó.

Así quedó la vivienda de Sandrino Lladó tras el derrumbe provocado por las intensas lluvias en La Habana (Fotos de los autores)

Según explicó, hace poco más de un año la vivienda había sufrido otro derrumbe parcial, pues el techo del portal se desplomó afectando la parte restante de la cubierta de la vivienda.

“Ahora pasó esto y ¿cuál es la solución?, ¿echarle mi problema para arriba al vecino? Yo no creo que esta sea la solución”, aseguró.

De acuerdo con Sandrino Lladó, las personas que le han visitado le han informado que ya su caso está en manos de altos funcionarios del régimen, sin embargo, su problema sigue sin solucionarse.

“Me piden paciencia y esperar. Me explican que la situación del país es complicada”, agregó.

Según el Dictamen Técnico emitido por la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución, el inmueble de Sandrino Lladó fue construido entre los años 1900 y 1905. Se trata de una vivienda totalmente de madera que consta de una sala, dos dormitorios, cocina comedor, baño y patio, y ocupa un área total de 72,50 metros cuadrados

El documento emitido por los especialistas califica el desplome de grado A con peligro para la vida. Por tanto, los especialistas recomendaron “realizar la demolición de la otra área [del techo] que queda sin desplomarse” y “realizar la colocación de tejas”.

