Harvard suspende a profesor cubano por presunto acoso sexual

MIAMI, Estados Unidos.- Un profesor cubano de la Universidad de Harvard ha sido suspendido por acusaciones de abuso sexual, informó The Washington Post.

Jorge Domínguez se desempeñaba como profesor de Gobierno del prestigioso centro de altos estudios, pero fue suspendido por la Facultad de Artes y Ciencias mientras se investigan acusaciones de que el académico cubano habría acosado sexualmente a numerosas mujeres desde la década de los 80.

Por el momento Domínguez bajo “licencia administrativa”, informó este domingo la mencionada Facultad.

La lista de presuntas víctimas incluye a varias mujeres que venían reportando comportamientos inadecuados desde hace décadas. Sin embargo Domínguez no solo no resultó afectado, sino que consiguió subir de rango.

Domínguez, por su parte, no ha negado de forma concreta ninguno de los recuerdos de las mujeres. “He tratado de comportarme honorablemente en todas mis relaciones (…) Intento comunicarme de manera respetuosa y efectiva. No voy por ahí haciendo avances sexuales”, dijo el cubano a The Cronicle of Higher Education.

Durante décadas, Jorge Domínguez ha impartido clases de Gobierno en Harvard y es experto en temas de América Latina. Preside la Academia de Harvard para Estudios Internacionales y por Área.

Domínguez participó además en la fundación del grupo de estudios Diálogo Interamericano y presidió la Latin American Studies Association (LASA).

Sus posturas respecto el régimen cubano han sido criticadas, por considerárseles alejadas de la dura realidad del país. Ha elogiado además a Fidel Castro.